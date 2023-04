Dnit diz que MG é prioridade e triplica orçamento para estradas do estado

As obras

O Dnit detalhou, ainda, algumas das obras que estão planejadas para 2020 no estado de Minas Gerais. De acordo com o órgão, além dos 68 contratos ativos atuais, 30 novas licitações para reforçar a malha rodoviária com investimentos de manutenção, recuperando e reparando trechos ou estrutura da rodovia, que tenham sido seccionados, obstruídos ou danificados, estão previstas para o ano de 2023.

Ações de curto prazo

As ações de curto prazo estão sendo implementadas com intensificação dos serviços de manutenção das rodovias, cobertura da malha contratual com contratos de manutenção e recuperação das obras especiais.

Ações emergenciais

O órgão informou, ainda, que devido a fatos imprevisíveis da natureza, também estão sendo empregadas obras emergenciais, que são aquelas necessárias para reparar, repor e reconstruir ou restaurar trechos ou estrutura da rodovia danificados por eventos extraordinários e catastróficos, ocasionando a interrupção do tráfego da rodovia.

Ações de longo prazo

Sobre as ações de longo prazo, o Dnit afirmou que estão sendo planejadas para realizar contratações de Restauração e do programa CREMA, um programa que prevê a recuperação do pavimento rodoviário brasileiro, com a integração dos serviços de manutenção dos pavimentos e conservação de faixa de domínio. Estes contratos terão duração de 5 anos e terão como objetivo realizar a restauração das rodovias em pontos que já se encontram com sua vida útil esgotada.

Intervenções

BR-262: no trecho da BR-262, entre Monlevade e Manhuaçu, o Dnit informou que iniciou processo de licitação para a contratação dos serviços que aumentará o nível de esforço das obras a serem executadas, de modo a garantir as condições mínimas de trafegabilidade ao segmento, com inclusão de serviços de soluções funcionais e estruturais até que os projetos de restauração da rodovia sejam concluídos.

O projeto contempla o segmento da BR-262/MG do km 0,00 ao km 196,2.

BR-381: em relação à BR-381, o departamento afirmou que, atualmente, encontram-se em execução dois lotes de obras de duplicação na rodovia, sendo o lote 3.1, com extensão de 28,6 km e o lote 7, com extensão de 37,5 km. Além disso, foram concluídos os lotes 3.2 e 3.3, relativos à implantação dos túneis do Piracicaba, Antônio Dias e Nova Era.

O órgão informou, ainda, que o lote 7 já se encontra 100% duplicado, e o lote 3.1 possui previsão de conclusão em dezembro de 2023 (com exceção da recuperação dos pontos de instabilidade dos taludes, que ficarão a cargo da futura concessionária). Em relação aos demais lotes de duplicação, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, o Dnit afirmou que estão previstos no Programa de Exploração Rodoviária – PER e deverão ser executados pela futura concessionária.

Por fim, o órgão disse que, do total da duplicação da BR-381/MG que ficou a cargo do Dnit (66,1 km), já foram duplicados 55,6 km, restando 10,5 km. Há previsão de entrega de 5 km de rodovia duplicada no lote 3.1 em maio de 2023.

Com relação aos defeitos apresentados no pavimento no trecho entre Caeté e São Gonçalo do Rio Abaixo, onde o pavimento da estrada duplicada cedeu e rachou em alguns pontos, informou que se tratam de serviços em prazo de garantia e que o consórcio construtor já iniciou os trabalhos de recuperação.

BR-251/MG e Anel Viário de Montes Claros: O Dnit afirmou trabalhar na elaboração de um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA), cujo escopo é a absorção, implantação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação dos segmentos críticos dos trechos em questão.

Parâmetros

O órgão dispõe do Índice de Condição da Manutenção, que tem por finalidade parametrizar a avaliação da condição de manutenção das rodovias pavimentadas sob jurisdição do Dnit, e servir de referência para o acompanhamento das ações de manutenção da malha rodoviária federal.

Eles explicaram que, na avaliação da condição de manutenção das rodovias pavimentadas, os levantamentos em campo são realizados mensalmente pelas empresas supervisoras, que apuram as condições de superfície do pavimento, como número de panelas, remendos e área trincada.

As empresas ainda avaliam a conservação da rodovia, compondo altura da vegetação marginal, presença e condição dos dispositivos de drenagem e presença de dispositivos de sinalização horizontal e vertical.

“Os investimentos na infraestrutura rodoviária, principalmente quando a pretensão é interligar vias desconexas, podem gerar uma maior atribuição das atividades produtivas nos locais até inacessíveis, melhorando a posição relativa de tais regiões com o crescimento do nível de emprego e do Produto Interno Bruto (PIB)”, disse o DNIT.

O órgão disse entender que Minas Gerais é um grande produtor de minérios, como ferro, manganês e nióbio, e as rodovias são essenciais para os transportes desses recursos até os portos e outros locais de escoamento e de processamento.