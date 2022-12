Documentário celebra cena musical independente de Uberlândia

Vaine, Cleiton Custódio e Kainã Bragiola, respectivamente, participam do documentário Meus Parça

Nas frestas da cultura dominante, uma multidão produz, sonha, projeta voz com entusiasmo inventivo e espírito de colaboração. As relações de afeto e cooperação que estruturam e revigoram a produção musical independente da cidade são tema do documentário “Meus Parça”, que será lançado nesta quinta (15/12), em exibição gratuita na UFU Santa Mônica, seguida de festa no bar La Broca. Os eventos são gratuitos.

Assinado pelo diretor audiovisual Humberto Prado, Meus Parça é inspirado no trabalho homônimo do artista visual Renan Marino, que fomenta a cena artística local a partir de intervenções urbanas e registros de trocas e afetos. Através da trajetória distinta dos músicos Vaine, Cleiton Custódio e Kainã Bragiola – o filme discute as complexidades de existir culturalmente na cidade, sem as condições adequadas. “Meus Parça parte da percepção de que, quase sempre, o que sustenta a produção autoral são afinidades e parcerias entre artistas, produtores e público”, diz Marino.

Músico, arranjador, artista visual e educador, Kainã Bragiola considera a iniciativa de grande importância para a cena musical independente. “A partir da vivência de um recorte de artistas, é possível observar um período de abundância criativa, de resistências e, ao mesmo tempo, de uma certa escassez no mercado cultural da cidade. Espero que venha o Meus Parças 2, 3, 4 e assim por diante pra continuar fazendo essa abordagem histórica e crítica da arte produzida por aqui”, afirma Bragiola.

A rede de apoio é condição de existência para agentes culturais, sobretudo, em momentos críticos, como na pandemia da COVID-19. “Pra nós, que temos a vivência nas ruas como ponto de partida para a criação, nunca houve um desafio tão grande como pensar nossas obras sem poder observar a vida acontecer de verdade na pandemia. Olhar pra esse tema me fez entender que não existe arte sem o outro”, afirma Vaine. Rapper e artista visual, lançou em 2021 o primeiro álbum autoral, Colibri, em que une as artes da base da sua formação.

Políticas Públicas

Subsidiado pelo Programa Municipal de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Uberlândia, o documentário Meus Parça também promove uma discussão sobre a importância das políticas públicas para a sobrevivência da cena cultural independente. “Este tipo de incentivo é importante para possibilitar que os artistas produzam dentro do contexto da cidade, para a população da cidade”, afirma Cleiton Custódio. Graduado em Filosofia e Artes Visuais, atua como educador, pintor e compositor, no grupo Cinema Invisível e projeto autoral Cleiton e Cleo.

“A realização de documentários como este cria espaços até então inexistentes para falar das obras e trajetórias de artistas locais. Essa movimentação joga luz em processos muitas vezes obscuros da produção independente, que depende da organização de muitas pessoas para produzir e sustentar as engrenagens da nossa cena. Acho também importante como registro de memória de tudo que foi construído, pois entendo que nosso principal mérito é justamente o legado dessa movimentação para a caminhada de novos artistas”, afirma o rapper Vaine.