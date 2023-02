Dois bandidos morrem em troca de tiros com a PM no Sul de Minas

Dois homens, de 33 e 39 anos, morreram em troca de tiros com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nesta quarta-feira (8/2), em Guapé, no Sul de Minas. Ambos estavam foragidos e foram encontrados em um sítio remoto no distrito de Santo Antônio das Posses.

A dupla, ao perceber a presença dos policiais, efetuou vários disparos. Os militares, então, revidaram. Os tiros acertaram os dois homens. De acordo com a PMMG, eles foram socorridos até a Santa Casa do município, porém, acabaram morrendo.

No local, que funcionava como um esconderijo para foragidos, foram presas outras duas pessoas, um homem, de 28, que também tinha um mandado de prisão em aberto, e uma jovem, de 24.

Os suspeitos têm, segundo a polícia, passagens pelos crimes de homicídios, tráfico de drogas, roubo, formação de quadrilha, porte ilegal de arma de fogo e envolvimento em ataques a instituições financeiras.

No local, foram apreendidas três armas de fogo, munições, porções de maconha , um veículo clonado e uma motocicleta roubada em Oliveira, no Centro-Oeste de Minas.

Crimes no carnaval

Os policiais chegaram até o local após denúncia recebida pela 7ª Região de Polícia Militar de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado. As informações foram compartilhadas com a 6ª Região, que fica no Sul de Minas. A partir das investigações, foi desencadeada a operação e desarticulada a associação criminosa.

A suspeita, segundo o Major Alisson Bruno, comandante da 7ª Companhia de Policiamento Especializado de Divinópolis, era de que o grupo agiria no período do carnaval.

“O serviço de inteligência em sua ação conjunta foi fundamental para antever a possível ação do crime de domínio de cidade que esses cidadãos infratores tentariam cometer no período carnavalesco”, explicou.

*Amanda Quintiliano especial para o EM