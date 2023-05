Dois crimes debaixo de viaduto em 10 dias podem ter ligação, diz polícia

Dois ocorridos no mesmo lugar, na Avenida Antônio Carlos, debaixo do Viaduto Senegal, no Bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, com intervalo de 10 dias, podem ter relação, segundo a Polícia Civil.

O primeiro ocorreu em 23 de abril, um domingo, quando um homem foi executado, a tiros dentro de um terreno usado por catadores de sucatas e moradores de rua.

O segundo, o encontro de um cadáver de homem carbonizado, dentro de um contêiner, no mesmo local, no início da tarde dessa terça-feira (2/5).

Segundo informações de policiais do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), muitos dos frequentadores e mesmo moradores daquele espaço são usuários de drogas, e um acerto de contas pode ser a motivação dos dois crimes.

Uma segunda hipótese com a qual os policiais trabalham se deve ao fato de que existem informações, do primeiro caso, de que a vítima teria praticado vários assaltos na Região Central de Belo Horizonte.

Sua morte teria sido um acerto de contas com parceiros de crime. No entanto, o fato de ter levado dois tiros na cabeça levam à suspeita de que o crime tenha sido um acerto de contas por dívida de drogas, já que nos assassinatos cometidos por traficantes tiros na cabeça são uma marca registrada.