Dois jovens ficam presos às ferragens em acidente no Bairro Betânia, em BH

Uma batida contra carro que estava estacionado provocou ferimentos graves em dois jovens que ficaram presos às ferragens do veículo em que estavam, na noite de sexta-feira (14), no Bairro Betânia, Região Oeste de BH.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 22h, na altura do número 6.697 da Avenida Tereza Cristina, na divisa com o Bairro Salgado Filho, em frente ao Conjunto Vista Alegre, sentido Centro.

Um Chevrolet Tracker bateu em um Fiat Palio que estava estacionado. O carro acidentado era conduzido por um jovem de 23 anos que não se feriu e que recusou atendimento, sendo encontrado pela equipe dos bombeiros já do lado de fora do veículo.

No interior do Tracker estavam presos às ferragens um jovem de 21 anos, natural de BH, com ferimentos graves e outro de 20 anos, de naturalidade não informada, e com ferimentos graves.

Pelo estado do veículo, os bombeiros acreditam que o carro estava em alta velocidade. "Devido à deformação estrutural após a dinâmica do choque, estes dois últimos (jovens feridos graves) acabaram retidos dentro do veículo. Contamos com o apoio do SAMU para a condução dos pacientes. A PM esteve no local."