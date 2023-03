Dois morrem em acidente com caminhão-tanque na BR-365, em Patos de Minas

Na tarde de segunda-feira (6), um acidente grave ocorreu na BR-365, próximo à saída da Serrinha, em Patos de Minas, deixando duas pessoas mortas. O acidente envolveu um carro e um caminhão-tanque que acabara de descarregar sua carga de gasolina em Patos de Minas e retornava para Uberlândia. Infelizmente, não foram divulgados detalhes sobre a dinâmica da batida. Ambos os veículos caíram em uma ribanceira às margens da rodovia e ficaram tombados, dificultando o trabalho dos militares.

Infelizmente, o motorista e o passageiro do carro faleceram no local e ficaram presos às ferragens. Seus corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Patos de Minas. O condutor do caminhão sofreu apenas ferimentos leves e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), dispensando encaminhamento ao hospital.

O acidente na BR-365 é uma triste lembrança da importância de se dirigir com cuidado e responsabilidade nas estradas, especialmente quando transportando cargas perigosas como gasolina. Infelizmente, em situações como essa, ações preventivas podem não ser suficientes e acabam resultando em tragédias.