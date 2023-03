Dois vereadores são presos por exploração sexual em MG; vítima tem 15 anos

Dois vereadores do município de Jacinto, no Vale do Mucuri, foram presos nesta quarta-feira (22/3), pelo crime de exploração sexual, contra uma garota de 15 anos. Os nomes não foram divulgados pela polícia.

Um dos parlamentares teria pedido para a jovem gravar uma vídeochamada com conteúdo sexual junto ao adversário político, para poder utilizar o material para coagi-lo politicamente.

Segundo a Câmara Municipal, a Operação Ambitus, foi deflagrada com o intuito de prender os dois políticos.

“Os legisladores foram presos preventivamente, investigados por supostos crimes de exploração sexual de criança e adolescente, extorsão, pedofilia e corrupção de menores”, diz o legislativo.

A Câmara adota, agora, as medidas necessárias para apurar a conduta dos dois, após a ação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), deflagrada nesta quarta.

“O poder legislativo rechaça a nota prévia extraoficial divulgada e compartilhada nas redes sociais, de que os supostos crimes ocorreram no âmbito da Câmara de Vereadores de Jacinto”, informa.

A PCMG falou com a reportagem do Estado de Minas e disse que irá se manifestar somente nesta quinta-feira (23/3), às 14h, por meio de coletiva de imprensa, em sua conta oficial no Twitter.

“A Presidência da Câmara informa ainda que já instaurou procedimento disciplinar através de provocação formal de partido político com representatividade na casa, em que visa apurar a conduta disciplinar que atenta contra a ética e o decoro parlamentar dos envolvidos”, completa a nota.