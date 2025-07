Donald Trump anuncia taxa de 50% para produtos do Brasil importado pelos EUA

Por Redação | Tudo Em Dia

O presidente Donald Trump | Foto: Foto oficial da Casa Branca por Daniel Torok

Em mais um gesto que escancara o uso da política externa como ferramenta de revanche ideológica, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (9) a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, a partir de 1º de agosto. A decisão, considerada arbitrária e hostil por analistas internacionais, praticamente inviabiliza o comércio de bens brasileiros no mercado americano — o segundo maior parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China.

Na justificativa, Trump atacou o sistema judiciário brasileiro e fez referência direta ao ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado criminalmente e inelegível pela Justiça. Segundo o presidente norte-americano, a forma como o Brasil trata Bolsonaro é uma “vergonha internacional” e estaria, segundo ele, relacionada a uma suposta “violação da liberdade de expressão dos americanos” — uma acusação sem fundamento que demonstra profundo desconhecimento da soberania das instituições brasileiras.

A carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) traz argumentos frágeis, afirmações sem comprovação e um tom agressivo que beira o delírio conspiratório. Trump acusa o Brasil de impor um suposto déficit comercial “insustentável” aos Estados Unidos, ainda que dados oficiais mostrem que o Brasil importou mais do que exportou para os EUA no último ano.

Além de contradizer os fatos, Trump ameaçou retaliar ainda mais o Brasil caso o país reaja às tarifas: “Se o Brasil decidir aumentar tarifas sobre produtos americanos, esse valor será adicionado aos 50% já aplicados”. O tom da ameaça evidencia um comportamento incompatível com o papel diplomático que se espera de uma das maiores potências globais.

A medida provocou reações imediatas no governo brasileiro. Lula convocou uma reunião de emergência com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o chanceler Mauro Vieira. O presidente respondeu à carta de Trump com firmeza: “A Justiça brasileira não está sujeita a ameaças externas”, afirmou, em texto oficial. O petista também rebateu o argumento de déficit comercial, chamou a decisão de injusta e confirmou que o Brasil recorrerá à Lei da Reciprocidade.

Nas redes sociais, brasileiros têm tomado os perfis de Donald Trump para denunciar a postura infantil e autoritária do republicano. Muitos destacam o caráter eleitoreiro da decisão — Trump busca apoio entre os bolsonaristas radicais, inclusive no Brasil, enquanto enfrenta mais de 90 acusações criminais em seu próprio país.

A retaliação norte-americana, baseada em motivações políticas e não em critérios econômicos sólidos, é um duro golpe na relação entre os países e põe em xeque os valores democráticos que Trump diz defender. Pior: usa um réu condenado pela Justiça brasileira como símbolo de liberdade, ignorando o estado de direito no Brasil e desrespeitando abertamente a soberania nacional.

Se não for contida por via diplomática ou multilateral, a medida pode inaugurar uma nova era de hostilidades comerciais entre Brasil e Estados Unidos — desta vez, alimentadas não pela lógica do mercado, mas pelo fanatismo político.

Imprensa internacional repercute ação descontrolada dos EUA

Veja a íntegra da resposta

Tendo em vista a manifestação pública do presidente norte-americano Donald Trump apresentada em uma rede social, na tarde desta quarta (9), é importante ressaltar:

O Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém.

O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de estado é de competência apenas da Justiça Brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais.

No contexto das plataformas digitais, a sociedade brasileira rejeita conteúdos de ódio, racismo, pornografia infantil, golpes, fraudes, discursos contra os direitos humanos e a liberdade democrática.

No Brasil, liberdade de expressão não se confunde com agressão ou práticas violentas. Para operar em nosso país, todas as empresas nacionais e estrangeiras estão submetidas à legislação brasileira.

É falsa a informação, no caso da relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, sobre o alegado déficit norte-americano. As estatísticas do próprio governo dos Estados Unidos comprovam um superávit desse país no comércio de bens e serviços com o Brasil da ordem de 410 bilhões de dólares ao longo dos últimos 15 anos. Neste sentido, qualquer medida de elevação de tarifas de forma unilateral será respondida à luz da Lei brasileira de Reciprocidade Econômica.

A soberania, o respeito e a defesa intransigente dos interesses do povo brasileiro são os valores que orientam a nossa relação com o mundo.