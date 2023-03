Dono de açougue é detido com mais de 200 kg de carne saqueada

Mais de 200 kg de carne furtada foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Uberlândia. Um homem de 40 anos foi preso na abordagem. A carga foi avaliada em R$ 5 mil e tinha sido saqueada na rodovia BR-153, em Centralina, também no Triângulo Mineiro.

No momento da apreensão, a carne era transportada no interior de um veículo utilitário. O que chamou atenção era que seu transporte acontecia em condições inadequadas. No veículo também foram encontradas mais de dez caixas de molho de tomate.

Leia também:Homem esfaqueia ex-mulher e tenta explodir casa Como não tinha como comprovar a origem da carga, o motorista explicou aos policiais que comprou os produtos em Centralina e sabia que eram proveniente de saque de carga. Ele ainda contou que é proprietário de um açougue em Uberlândia e pagou um preço abaixo do valor de mercado por toda a mercadoria e iria revender nos estabelecimento.

O homem acabou preso por receptação e foi encaminhado, juntamente com a carga e o veículo para a Delegacia de Polícia Civil em Uberlândia.

O saque de carga é crime de furto, e quem compra carga proveniente de saque de carga poderá responder por receptação.