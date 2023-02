Dono de motel vive momentos de terror durante assalto

O proprietário de um motel de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, viveu momentos de terror na madrugada de ontem (16/2), quando foi amarrado e ameaçado por dois homens durante um assalto

Inicialmente, segundo informações de registro da PM, a vítima foi rendida pela dupla no momento em que saía do estabelecimento. Um dos criminosos estava de posse de uma arma do tipo pistola.

Em seguida, por meio de ameaças, eles obrigaram a vítima a entrar em seu carro. Leia: Menina de 12 anos denuncia que foi abusada sexualmente pelo pai

Momento tenso do assalto

Após transitarem por alguns minutos, o carro foi parado e os suspeitos amarraram as mãos da vítima com cadarços de tênis, colocaram uma sacola na cabeça e obrigaram a vítima a andar por alguns metros.

A dupla fugiu tomando rumo ignorado com o carro da vítima, além de levarem R$ 6,7 mil em dinheiro, correntes e pulseira de ouro, relógio, óculos de sol, entre outros objetos.

Também consta no registro policial que os suspeitos são magros e no momento do crime, usavam blusas de frio de capuz sobre as cabeças e máscaras no rosto.