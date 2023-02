Dor e saudade: vítimas de tragédia de time de futebol são homenageadas

Orações e louvores foram intercalados com momentos em que amigos se abraçavam e choravam pela perda. Em um ato simbólico, diversos balões brancos com gás hélio foram soltos – quatro deles levavam uma imagem de cada um daqueles que morreram: Kaylon da Silva Paixão, 13 anos, Thyago Ramos de Oliveira, 15, Andrey Viana da Costa, 15, e Diogo Coutinho Vilar, 18.

Sonhos interrompidos por uma tragédia, a saudade e a dor manifestas em abraços que consolam e a necessidade de transformar a dor em coragem para seguir em frente deram o tom das homenagens realizadas para as vítimas do acidente de ônibus do time de futebol Vila Maria Helena, na BR-116, em Além Paraíba, na Zona da Mata de Minas Gerais, na madrugada de segunda-feira (30/1). A queda do veículo de cima de uma ponte causou quatro mortes e deixou 29 pessoas feridas. Sob forte comoção, o tributo ocorreu na Praça do Parque Paulista, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro , na noite de sexta-feira (3/2).

Para a estudante Kettlyn Vitória, de 15 anos, amiga de Diogo, ainda é difícil assimilar tudo o que aconteceu. “Chego a me emocionar. Ele era uma pessoa muito humilde. Tirava das coisas dele para dar aos outros. Às vezes, ele perturbava a mim e os amigos, mas todos nós sentimos muito quando ele se foi. Muito triste perder um amigo assim do nada. Ele sempre me falava que queria dar muito orgulho para a mãe dele.”

Durante as homenagens, o pai de Kaylon, Gilson Alves Paixão Júnior, de 31 anos, fez um desabafo. Para ele, o acidente na rodovia foi causado pela imprudência do motorista do ônibus. “Essa é uma tragédia física e moral. (…). Pegar o corpo de um filho naquele lugar horrível, que cheirava a morte? Ele, pra mim, é um criminoso. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça”, disse.

Conforme José Geraldo Neves, de 41 anos – organizador da Copa Nacional de Base, evento no qual os atletas participaram no domingo (29/1) – , o motorista conduzia o ônibus em alta velocidade. “É inacreditável. Quando começamos a conversar com os pais e com os garotos, a gente foi percebendo que não foi acidente”, declarou em entrevista ao Estado de Minas. Segundo ele, o condutor queria chegar cedo em casa.

De acordo com a Polícia Civil, o responsável por guiar o coletivo, de 50 anos, afirmou inicialmente em depoimento que não se lembrava “muito bem” do ocorrido. No entanto, depois, alegou ter tido a impressão de ter visto uma carreta e entendido que ela faria uma ultrapassagem. O homem informou ainda que o outro motorista teria desistido da manobra, mas, por ter se assustado, acabou jogando o ônibus para o lado.