Duas barragens da Vale serão desconstruídas em Ouro Preto

Duas barragens da mina Fábrica, em Ouro Preto, estão em processo de desconstrução, iniciado nesta semana. As barragens Área IX e Grupo estão inativas desde 2018 e 2019, respectivamente. Em ordem, as obras devem se encerrar em 2024 e em 2025.

A barragem Grupo está em nível de emergência 2 e não há moradores na sua Zona de Autossavalmento (ZAS), segundo a Vale. O conteúdo e o alteamento da montante até o nível do dique de partida dela serão removidos. Não foi informado o seu volume. As operações serão realizadas por equipamentos de maneira remota. O reservatório também conta com uma estrutura de contenção à jusante (ECJ), capaz de reter rejeitos em caso de emergências