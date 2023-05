Duas cidades mineiras registram recorde de frio no Brasil

Duas cidades de Minas Gerais quebraram o recorde de temperaturas mais baixas do Brasil nesta quarta-feira (17/5), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O município de Caldas registrou 1,1°C, e a cidade de Maria da Fé chegou a 1,2°C, ambos na Região Sul do estado. Os termômetros também registraram recordes no interior de São Paulo e do Paraná.

Em Belo Horizonte , a temperatura também foi inédita, registrando o dia mais frio do ano , ainda de acordo com o Inmet. A sensação térmica, entre 5h e 6h, horário que costuma ser o mais frio do dia, nas áreas mais elevadas de BH como Buritis, Belvedere e Mangabeiras, chegou a -3,1ºC, conforme a Defesa Civil.

A tendência em Minas é de que as temperaturas continuem caindo, com a possibilidade de mínimas ainda mais baixas, informa a Defesa Civil. Em BH e nas cidades da região metropolitana, a previsão é de que o frio permaneça, pelo menos, ao longo do fim de semana, com o clima seco e pouca probabilidade de chuva.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata