Duas mulheres morrem em acidente envolvendo moto e carreta na BR-040

Duas mulheres morreram nesta terça-feira (11/4), em acidente envolvendo uma moto e uma carreta, no Km 8 da BR-040, no sentido BH, no Bairro Guanabara, em Contagem.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros , por volta das 11h, uma carreta se chocou com uma motocicleta em que estavam as duas vítimas.

Uma das mulheres moreu no instante do acidente. Ela foi encontrada embaixo da roda da carreta quando a equipe de resgate chegou no local. A vítima tinha aproximadamente 30 anos.

A outra ocupante da moto, de 29 anos, foi arremessada pelo impacto do acidente e recebeu atendimento dos profissionais do Samu no local. O estado dela já era considerado grave no momento e ela acabou morrendo quando o helicóptero da equipe Arcanjo já estava de prontidão para realizar o transporte da vítima.