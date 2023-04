Duas mulheres são atropeladas na calçada por motorista embriagado

A embriaguez ao volante é apontada pela Polícia Militar como a responsável pelo atropelamento de duas mulheres, de 19 e 23 anos, que estavam na calçada em frente ao bar Altas Horas, na esquina das ruas Ilacir Pereira Lima e Zaira de Paula, no Bairro Silveira, Região Nordeste de BH.

O atropelamento ocorreu às 5h03 desta sexta-feira (21/4). Segundoo Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, as mulheres estavam sentadas em cadeiras na calçada, quando ouviram um veículo, uma caminhonete S10, branca, que parou e começou a acelerar. Em dado momento, o motorista arrancou e atropelou as duas mulheres.

Segundo as vítimas, o motorista, que foi identificado como sendo E. E. S. F., de 47 anos, voltou a parar com o carro virado para elas e ficou acelerando. As duas estavam caídas na calçada, com ferimentos nas pernas.

Quando os policiais chegaram ao local, o motorista estava fora do carro. Ele tinha dificuldade para falar, demonstrando embriaguez. O teste de etilômetro registrou 0,60 e confirmou que o homem tinha bebido. O resultado caracteriza embriaguez.

O motorista embriagado disse aos policiais que era perito criminal, no entanto, testemunhas falaram que ele era médico. O homem foi preso em flagrante e o caso registrado na Delegacia de Plantão.