A Polícia Militar (PM) de Uberaba prendeu, nesta sexta-feira (1º), duas mulheres suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtos contra idosos na área central da cidade. A ação criminosa utilizava o método da “trombadinha”, em que os criminosos se aproximam das vítimas em locais de aglomeração, como ônibus e estações, para furtar objetos pessoais de forma discreta.

Outros dois homens, também suspeitos de envolvimento nos crimes, foram identificados, mas ainda estão foragidos. As detidas responderão por organização criminosa, furto e receptação.

De acordo com a PM, os criminosos são naturais de Goiás e já são conhecidos por aplicar o mesmo tipo de golpe em outras cidades. Somente nos últimos três meses, foram registradas cerca de 30 ocorrências semelhantes em Uberaba, a maioria na região central e nos arredores de agências bancárias.

“Eles costumam viajar para diferentes cidades nos primeiros dias do mês, quando há pagamento de benefícios e aposentadorias, e atuam em horários de pico, aproveitando o movimento e a vulnerabilidade dos idosos”, explicou um policial que participou da operação.

O modus operandi do grupo envolvia esbarrões propositais: enquanto as mulheres distraíam as vítimas com contatos físicos simulando acidentes ou empurrões, os comparsas furtavam carteiras, dinheiro e cartões bancários. Após o crime, os suspeitos ainda tentavam realizar compras com os cartões furtados no comércio local.

Durante a prisão, a PM apreendeu vários cartões do transporte público com as suspeitas, evidência que reforça a ligação do grupo com ações dentro do sistema coletivo de mobilidade da cidade.

Com base nas imagens de câmeras de segurança e no padrão repetitivo das ações, os policiais conseguiram identificar e localizar as duas mulheres nesta sexta-feira. As investigações continuam para capturar os demais integrantes e apurar a extensão dos prejuízos causados às vítimas.