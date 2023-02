Duas pessoas morrem carbonizadas em acidente na BR-381, no Jardim Vitória

Duas pessoas morreram queimadas dentro de um caminhão que caiu em uma casa e pegou fogo, na madrugada deste sábado (4/2).

O acidente aconteceu no Km 458, da BR-381, sentido Ravena, no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de BH.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a pessoa que acionou os militares disse que havia vítimas dentro do veículo que caiu sobre a casa.

As equipes dos bombeiros e do SAMU encontraram duas pessoas carbonizadas na cabine do caminhão que ainda estava em chamas. Não houve vítimas na casa atingida pelo veículo.

O incêndio foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada. Devido ao estado dos corpos, não foi possível a identificação das vítimas no local.