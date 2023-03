Duas pessoas são presas em operação contra abuso sexual infantojuvenil

Duas pessoas foram presas em flagrante, na manhã desta terça-feira (7/3), durante operação da Polícia Federal de combate ao abuso sexual infantojuvenil em Belo Horizonte.

Além das prisões, dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos.

De acordo com as investigações, um upload foi feito para um servidor em nuvem de centenas de arquivos com imagens e vídeos de abuso sexual de jovens e crianças, além de terem utilizado aplicativos de mensagens para venda e compartilhamento desse conteúdo criminoso.

Os dois presos responderão pelos crime de adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente.

Se condenados, poderão pegar até 10 anos de prisão mais multa.

Os suspeitos foram levados para o presídio Inspetor Martinho Drummond, em Ribeirão das Neves/MG, onde estão à disposição da Justiça.