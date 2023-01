Dupla de Marcelo Melo bate favoritos e vai às quartas de ATP Adelaide

A temporada de 2023 começou muito bem para o tenista brasileiro Marcelo Melo e o parceiro Mackenzie McDonald, dos Estados Unidos. Nesta quinta-feira (5) eles derrotaram os líderes do ranking de duplas Wesley Koolhof (Holanda) e Neal Skupski (Inglaterra), favoritos ao título do do ATP 250 de Adelaide (Austrália), o primeiro torneio do ano. Após 1h38m de partida, a parceria Brasil-Estados Unidos levou a melhor por 2 sets a 1 (6/3, 5/7 e 12-10) e avançou às quartas de final do torneio preparatório para o Aberto da Austrália, com início no próximo dia 15. Melo e McDonald voltam à quadra às 23h (horário de Brasília), contra Hugo Nys (Mônaco) e Jan Zielinski, da Polônia.

O mineiro de Belo Horizonte (39º no ranking de duplas) e o norte americano dominaram o primeiro set por 6/3. Na parcial seguinte, os adversários empataram o jogo, levando a decisão para o tie-break. Melo e McDonald salvaram três match-points antes de fecharem o placar em 12-10 e assegurar a vaga nas quartas.

"Hoje, realmente, foi um jogão. Nós jogamos de novo muito bem juntos. Ganhamos de uma dupla fortíssima, cabeça 1. Eles muito entrosados. Acho que a maneira que a gente vem jogando, a energia, a vibe, está ótima. Por isso estamos conseguindo esses resultados. Muito feliz. Acabamos salvando match-point. Tivemos chance no segundo set, depois veio o match tie-break, ficamos firmes. Foi bem legal a vitória e agora é continuar com tudo na próxima rodada", disse Melo logo após o triunfo.

O ATP de Adelaide marca o retorno da dupla de Melo com McDonald. No ano passado, a dupla conquistou o ATP 500 de Tóquio, no Japão.