Dupla é presa ao tentar furtar prédio policial em BH

Dois homens, de 28 e 34 anos, foram presos em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (10/3), quando tentavam furtar um aparelho compressor de ar condicionado da 1ª Região Integrada de Segurança Pública (RISP), na Praça Rio Branco, no Centro de Belo Horizonte . No local funciona o comando de policiamento civil e militar da capital.

Conforme o major Rodrigo Alencar Lopes, comandante da 6ª Companhia e responsável pelo policiamento do hipercentro da capital mineira, os homens começaram a se deslocar com o equipamento na área externa do prédio, mas foram pegos de surpresa, capturados e presos. Eles não ofereceram resistência durante a prisão.