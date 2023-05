Dupla é presa com dinheiro falso após espalhar notas em Capinópolis, Ituiutaba e Uberlândia

Uberaba, Minas Gerais. Dois indivíduos, com idades de 25 e 31 anos, foram presos em flagrante na avenida Nonô Prata, Distrito Industrial 2, no último fim de semana, portando R$4,8 mil em notas falsas de R$200,00.

Eles admitiram ter adquirido o dinheiro falso e já o terem repassado em estabelecimentos nas cidades de Capinópolis (MG), Ituiutaba (MG) e Uberlândia (MG), planejando fazer o mesmo em Uberaba.

A informação foi publicada pelo Jornal da Manhã, de Uberaba, e confirmada pelo Tudo Em Dia.

Os criminosos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Uberaba.

A Polícia Militar de Uberaba recebeu informações de que os dois suspeitos estavam chegando à cidade com o objetivo de repassar notas falsas no comércio. Uma equipe policial se dirigiu à avenida Nonô Prata, próxima à BR-050, e com o auxílio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordou o veículo GM Celta, de cor prata, com a placa FJX-9I69, onde estavam os dois suspeitos.

Durante a busca pessoal, foi encontrada na carteira de um deles a quantia de R$2,8 mil em notas falsas de R$200,00. Além disso, sob o tapete dianteiro do lado do passageiro, os policiais militares encontraram mais R$2 mil, também em notas falsas de R$200,00.

Ambos os suspeitos admitiram que as notas eram falsas e que as haviam adquirido de uma pessoa pelo valor de R$1.340,00. Eles apresentaram um comprovante de depósito referente ao suposto falsificador.

Um dos acusados tinha em sua carteira a quantia de R$289,00 em notas verdadeiras. Nesse caso, ele explicou que o dinheiro era troco recebido ao fazer pagamento com notas falsas.

Os policiais militares realizaram uma consulta no sistema informatizado da Polícia Militar de Minas Gerais e constataram que, de fato, os suspeitos repassaram notas falsas de R$200,00 nas cidades de Uberlândia, Capinópolis e Ituiutaba.

Em todas as cidades mencionadas, eles deixaram vítimas que registraram ocorrências policiais e devem ser ouvidas pela Polícia Federal. Todas as vítimas descrevem a dupla como autores e até mesmo mencionam o carro utilizado por eles, o GM Celta, que foi apreendido e recolhido ao pátio da PRF.