Dupla é presa por furtar lápides de mais de 30 túmulos em Paracatu

Um jovem de 21 anos e um idoso de 64 anos foram presos no sábado (8) por furtar lápides de pelo menos 34 túmulos em Paracatu , no Noroeste de Minas Gerais. A Polícia Militar informou que ele vendia as peças para um ferro-velho.

A administração do cemitério Santa Cruz entrou em contato com a polícia, relatando sobre o furto, confirmado pelos policiais que foram ao local.

Por volta das 15h30 do sábado, o suspeito foi encontrado andando por uma rua na área central da cidade, com uma sacola que continha cinco lápides. O homem confessou que havia furtado os objetos.

Ele informou que furtava para vender as peças para um ferro velho na Rua Vênus, no bairro Amoreiras. O proprietário do local relatou que comprou as placas pelo valor de R$ 5 o quilo.

Assim, o autor dos furtos foi preso por furto e o homem de 64 anos, proprietário do ferro velho, foi conduzido para a delegacia por receptação.