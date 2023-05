Dupla furta 16 mil euros, em dinheiro, em residência de condomínio de luxo

A Polícia de Patos de Minas , no Alto Paranaíba, procura dois homens que são suspeitos de furtarem duas residências, em condomínio de luxo da cidade.

Apesar do fato ter ocorrido no último fim de semana, somente foi registrado na terça-feira (2/5), já que moradores estavam em viagens.

Segundo informações do registro policial, os homens furtaram pelo menos duas casas do condomínio, sendo que levaram joias, bolsas de grife, entre outros objetos; em uma das casas eles furtaram 16 mil euros (R$ 88 mil, na cotação de hoje), em notas de 200.

Também consta no boletim que câmeras de segurança do condomínio registraram, na noite da último sábado (29/5), os dois suspeitos caminhando entre as casas; por outro lado, não há registros de que eles tenham entrado pela portaria.

O primeiro furto foi constatado por funcionária dos moradores quando chegou ontem para trabalhar. Ela entrou em contato com os donos da casa que confirmaram o furto de algumas joias e R$ 500,00 em dinheiro.

Já na outra residência foi denunciado o furto de várias joias, relógios, roupas, bolsas de grife e 16 mil euros em dinheiro. Relato de funcionário

Um dos funcionários do condomínio contou que chegou a encontrar com os dois suspeitos, com mochilas nas costas, no interior do condomínio.

Ao questionar eles, se estavam hospedados em alguma residência, um dos suspeitos disse que estava na casa do João; em frente onde eles estavam, realmente, há uma casa, a qual nome do dono é o mesmo citado pelo suspeito.

Mesmo assim o funcionário disse que, em seguida, foi até a portaria e perguntou ao porteiro se os dois homens tinham acessado o condomínio por ali, sendo informado que não. Então, o trabalhador retornou ao local que tinha visto e conversado com os suspeitos, mas os mesmos haviam desaparecidos.

Equipe a perícia da Polícia Civil Minas Gerais (PCMG) compareceu às residências e, desta forma, as ocorrências são investigadas.