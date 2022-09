Ituiutaba, Minas Gerais. A dupla Guilherme e Santiago agitaram a Expopec de Ituiutaba na noite de sexta-feira (23.set.22). Os sertanejos cantaram grandes sucessos da carreira no palco da Expopec 2022.

Um grande público esteve presente no Parque de Exposições JK.

A Expopec está sendo realizada com portões abertos. A feira agropecuária é uma das mais tradicionais da região do Pontal do Triângulo Mineiro.