Duplicação da BR-356: pedágio de R$ 14,50 é alvo de crítica

A duplicação da rodovia da BR-356 foi discutida em audiência pública na Câmara Municipal de Ponte Nova, nessa segunda-feira (29/5). O trecho fica entre Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , e Ouro Preto, que fica na Região Central do estado. Moradores e autoridades presentes se mostraram insatisfeitos com a tarifa de pedágio proposta pelo governo, que custará R$ 14,51.

A audiência foi realizada pela Comissão de Participação Popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), e o valor dos pedágios, divulgados na ocasião, constam nos documentos do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado, elaborados pelo Poder Executivo, referentes ao lote 7 do programa de privatizações rodoviárias.

O projeto abrange 190,3 quilômetros de três rodovias: a BR-356 e as MGs 262 e 329, em 11 municípios: Nova Lima e Itabirito, na Região Metropolitana de BH, Rio Acima, Ouro Preto e Mariana , na região Central de Minas, Acaiaca, Barra Longa, Ponte Nova, Urucânia, Piedade de Ponte Nova e Rio Casca, na Zona da Mata Mineira.

Serão, ao todo, quatro pedágios: o de Nova Lima cobrará R$ 14,51; o de Ouro Preto será de R$ 11,71; de Acaiaca, R$ 11,24; e o de Ponte Nova cobrará R$ 6,58. Para ir de Belo Horizonte a Rio Casca, o motorista terá um custo total de R$ 44,04 em pedágios. Esses valores podem cair até 20% se os interessados na concessão se propuserem a reduzir os preços.

Pedágio cobrado antes das obras

Além do alto custo em pedágios, o prazo para o início das obras causou insatisfação. De acordo com o edital da proposta de privatização elaborada pelo governo, as obras de duplicação começarão a partir do terceiro ano do contrato, e as cobranças de tarifas começam bem antes, no terceiro mês.

"Não podemos permitir cobranças sem obra. Apenas no pedágio de Nova Lima, calculando um fluxo de 10 mil veículos por dia, isso daria R$3 bilhões em 30 anos. Vamos pagar adiantado essas obras", criticou Orlando Amorim (Cidadania), prefeito de Itabirito.

Além da duplicação da rodovia da BR-356, o projeto prevê a implantação de 41 quilômetros de faixa adicional, a implantação ou readequação de 66 quilômetros de acostamento e a implantação do contorno rodoviário em Cachoeira do Campo, distrito de Ouro Preto.