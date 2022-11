Educadores e alunos de Cachoeira Dourada recebem oficinas gratuitas

Professores e alunos de Cachoeira Dourada recebem oficinas gratuitas de Arte, Cultura e Educomunicação com doação de livros e máquinas fotográficas | Foto: Instituto Brasil

O ano de 2022 marcou um retorno às aulas com muitos desafios após dois anos de ensino remoto, com estudantes que ainda estão se adaptando ao novo cenário e a toda a rotina pedagógica escolar, agora com duas séries adiante, de quando tiveram suas últimas aulas presenciais.

Com foco em proporcionar uma estratégia pedagógica que aproxima os alunos do seu ambiente escolar, além da oportunidade de um aprendizado com atividades lúdicas e criativas, o Instituto Brasil Solidário, através do projeto do Plano Bienal Brasil Solidário, levará uma jornada intensa de três dias de oficinas práticas, entre os dias 03 e 05 de novembro, na Escola Municipal Marechal Rondon, envolvendo alunos e educadores da rede pública de ensino.

A proposta conta com o apoio e parceria da Secretaria de Educação do município, na mobilização e no fomento das atividades, que já entra para o planejamento do currículo do próximo ano, com ações continuadas junto aos mediadores formados nas oficinas. As formações ofertadas de forma gratuita, envolvem desde atividades de Artes Cênicas, Música, Pintura e Desenho, Fotografia, até uma capacitação em Mediação de Leitura, incluindo a construção de espaços literário, com materiais para montagem da biblioteca e doação de acervo de mais de 500 livros para os projetos de leitura na região. Para as ações de educomunicação, a escola receberá 3 câmeras fotográficas para os alunos desenvolverem as atividades.

A proposta chega ao município de Cachoeira Dourada a partir da parceria do Instituto Brasil Solidário com a Bayer, que possui atuação nessas regiões e tem investido nas ações e projetos IBS para levar as escolas locais uma proposta integrada de desenvolvimento da educação e impacto social para a comunidade.

Durante o período do distanciamento social, o projeto desenvolveu uma Plataforma exclusiva com todo o suporte pedagógico e orientação para a elaboração das aulas online, incluindo práticas que os educadores terão a oportunidade de acompanhar todo o passo a passo na programação das oficinas presenciais. ‘’Acreditamos na ideia de que as oficinas presenciais ganham muito sentido, uma vez que já iniciamos um trabalho no formato EAD, nas mesmas temáticas do presencial, tornando as atividades ainda mais ricas, pois complementam um trabalho que vinha sendo feito a distância”, ressalta o Presidente do Instituto Brasil Solidário, Luis Salvatore.

O encerramento das atividades, será realizado no dia 05 de novembro, às 15h, na quadra da Escola Municipal Marechal Rondon, contando com apresentações de música e teatro promovidas pelos próprios participantes, em evento aberto ao público para toda a comunidade.

Sustentabilidade, arte e Cultura como tema transversal

Utilizando materiais reciclados, reaproveitados, e de fácil acesso na comunidade, as oficinas apresentarão ideias simples, replicáveis e que já são multiplicadas nas 5 regiões do Brasil, através da metodologia do Programa de Desenvolvimento da Educação – PDE, do Instituto Brasil Solidário.

No eixo de Incentivo à Leitura, a escola ganhará espaços literários lúdicos e criativos, com mobiliários sendo construídos a partir da reciclagem. Os cantinhos de leitura terão prateleiras e nichos de paletes, além de almofadas, tapetes e aventais literários. Na Música, serão construídos instrumentos com materiais reutilizados, aproveitando carteiras que seriam descartadas na escola, baldes, tambores e garrafas de vidro para a produção dos garrafones e vidrofones.

Foto: Instituto Brasil Foto: Instituto Brasil Foto: Instituto Brasil Foto: Instituto Brasil Foto: Instituto Brasil Foto: Instituto Brasil

Sobre o Instituto Brasil Solidário

O Instituto Brasil Solidário IBS é uma OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – voltada à valorização do ser humano, oferecendo-lhe oportunidades por meio da Educação.

Com 20 anos de atuação e tradicionalmente forte presença de projetos no eixo norte-nordeste, o Instituto trabalha com ações voltadas para a educação de qualidade, desenvolvendo iniciativas que empoderem a escola e a comunidade escolar. Nosso Programa de Desenvolvimento Educacional, transforma a sala de aula em um ambiente de descobertas ao tornarmos as disciplinas tradicionais mais convidativas ao conhecimento. Fazemos isso ao conectá-las com incentivo à leitura, educomunicacão, arte e cultura, educação ambiental, empreendedorismo, cidadania e até educação financeira. O resultado rompe os muros da escola ao valorizar e capacitar o educador, empoderar o aluno e aproximar famílias e escolas.

Nossa metodologia está inserida em escolas públicas e até privadas, e hoje, prova-se altamente eficaz e de escala não somente nacional, mas também global, com impactos deixados ao longo de duas décadas em quase duas mil escolas, alcançando 4 milhões de alunos em todo o Brasil, nos 26 estados do país.

O trabalho do IBS tem colaborado, entre diversos ganhos em políticas públicas, para elevar os índices de desenvolvimento educacional, somando esforços às redes de ensino municipais de mais de 290 municípios, muitos deles tendo crescimento da nota do IDEB, com alcance ou superação da meta.

SERVIÇO

Oficinas Práticas de Arte e Cultura em Cachoeira Dourada

Data: De 03 a 05/11

Horário: 08 às 17h30

Local:Escola Municipal Marechal Rondon

Inscrição: Através da Secretaria de Educação de Cachoeira Dourada.