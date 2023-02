‘Ele tinha certeza que ia morrer”, conta PM após resgatar homem de temporal

Uma família viveu momentos de pânico após ser surpreendida por uma enchente na trincheira José Quintão Romero, entre as avenidas General David Sarnoff e Babita Camargos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um homem, de 55 anos, e o sobrinho, de 21, ficaram ilhados em cima do carro e foram resgatados por policiais militares.

Em um vídeo gravado logo após o resgate, o homem aparece emocionado, agradecendo aos policiais. "Os heróis da Polícia Militar me tiraram de lá. Graças a Deus", disse. Em conversa com os militares, ele revelou ter enviado áudios despedindo de amigos e familiares. "Ele tinha certeza que ia morrer", contou Sargento Silveira, à reportagem do Estado de Minas. O veículo chegou a ser arrastado pela água.

Apesar de não passar por um treinamento específico para salvamento em enchentes, os militares arriscaram a própria vida para fazer o resgate. "Nossa atividade é muito diferente. Não temos treinamento adequado, nem equipamento. Mas, na hora a gente não pensa muito. Não medimos esforços para salvar a vida das pessoas", afirma o militar.

No improviso, eles pegaram uma corda usada pela equipe de trânsito para isolar o local. "Como chovia e corria o risco da água continuar subindo, conseguimos uma corda, prendemos ela ao corpo e conseguimos fazer o resgate. Fizemos uma ancoragem segura, mas não temos treinamento para isso", relata o militar, que, até então, nunca havia participado desse tipo de resgate.

Chuva em Contagem

O temporal, acompanhado de granizo, que atingiu Contagem na noite dessa terça-feira (14/2) causou estragos na cidade. Houve queda de árvore, alagamentos de vias e pessoas ilhadas. Apesar do susto, a Prefeitura de Contagem afirma que não há registro de vítimas ou óbitos.

Cerca de 550 pessoas ficaram desalojadas, temporariamente, e retornaram para suas casas na noite de ontem (14/2), assim que a água baixou e equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos fizeram a limpeza das bocas de lobo, afirmou a prefeitura.