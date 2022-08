Eleições 2022: mesários convocados em Cachoeira Dourada

O Exmo. Sr. Dr. Carlos Eduardo da Silva, Juiz da 302ª Zona Eleitoral, Capinópolis/MG , por força da Lei nº 9.504/97.

Faz saber a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados que, nos termos do art. 120 do Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.737/65), foram nomeados mesários abaixo relacionados, com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2022 – primeiro turno e segundo turno, se houver.

Município: 41955 – CACHOEIRA DOURADA

Local de Votação: 1023 – ESCOLA ESTADUAL MARECHAL RONDON DE 1º E 2º GRAUS

Seção: 1 ANA PAULA ALVES FERREIRA FERNANDES 160576740213 PRESIDENTE DE MRV MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA 087705100299 1º MESÁRIO – MRV KELVIA PINHEIRO DE ARAUJO 128205770264 2º MESÁRIO – MRV MARIELA APARECIDA GONCALVES GUEDES 115533280213 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 2

VALIDIO GONCALVES FILHO 109588830256 PRESIDENTE DE MRV MARIA CLARA SANTOS ARAUJO 208015510256 1º MESÁRIO – MRV PRISCILA CARLLEN FERREIRA SILVA 127114550264 2º MESÁRIO – MRV HELAINE MARIA DE FARIA SIQUEIRA 088908030281 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 3

PATRICIA TEIXEIRA DE MELO 115528340221 PRESIDENTE DE MRV SILVANA DIAS BORGES 085379800281 1º MESÁRIO – MRV RANIELLI SOARES OLIVEIRA 184786280221 2º MESÁRIO – MRV SILVANIA INACIO DA SILVA 176326520299 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 4

NOEMEA ALVES DOS SANTOS 115529230230 PRESIDENTE DE MRV LUCINEIDE SILVA 101927680213 1º MESÁRIO – MRV ROZILENE RODRIGUES DA SILVA RIBEIRO 082686470256 2º MESÁRIO – MRV VERGILIO RIBEIRO DA SILVA 204643350205 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1058 – CENTRO DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL

Seção: 5

THASSANY CHRISTYAN MATIAS SALEH 185444520213 PRESIDENTE DE MRV CLICIANE APARECIDA RODRIGUES RIBEIRO 200227840205 1º MESÁRIO – MRV ANA FERNANDA DA SILVA 017407631600 2º MESÁRIO – MRV CLAYTON RICARDO DE ARAUJO 115527820264 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 6

JACSON ALEXANDRE MOURA 115534780248 PRESIDENTE DE MRV JANIELI MARTINS DA SILVA 160575360221 1º MESÁRIO – MRV VALDENICE MATIAS SOARES 093037030213 2º MESÁRIO – MRV LUCIENE FERNANDES FONTES 091538110248 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1031 – CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS

Seção: 7

MAURELICIA APARECIDA DA SILVA ARAUJO 067326640213 PRESIDENTE DE MRV EDUARDO REGIS VIEIRA COSTA 128207980213 1º MESÁRIO – MRV RAIANE ALVES DOS SANTOS 189834120299 2º MESÁRIO – MRV GIANE MARIA PEREIRA DE FARIA 111687450248 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1040 – CONSERVATÓRIO MUNICIPAL DE MÚSICA

Seção: 9

LEONAM WEVERTON SILVA 193092370299 PRESIDENTE DE MRV ELIZABETE ABRÃO DA SILVA 189835400213 1º MESÁRIO – MRV RAQUEL EDINA FERREIRA SILVA 128207900264 2º MESÁRIO – MRV RAFAELA DINIZ PALMEIRA DE OLIVEIRA VASCONCELOS 218744060248 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 10

MARLEI MACHADO DA SILVA 081698220248 PRESIDENTE DE MRV SONIA SANTOS BARBOSA SILVA 101922620213 1º MESÁRIO – MRV LUNAMAR PEREIRA DE ARAUJO SANTOS 006620700213 2º MESÁRIO – MRV LEIDE LAURA MEDEIROS PARREIRA 176324480281 1º SECRETÁRIO – MRV

Por motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – da livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.

Por outro lado, o mesário que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral.

E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 302ª Zona Eleitoral CAPINÓPOLIS/MG, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em Cartório, contendo as nomeações feitas, ficando intimados os mesários, para comporem as Mesas no dia e lugares designados, às 6 (seis) horas.

O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 302ª Zona Eleitoral/MG.

Eu CARLOS EDUARDO DA SILVA Juiz(Juíza) da 302ª Zona Eleitoral, assino.