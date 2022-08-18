Eleições 2022: mesários convocados em Capinópolis

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Tudo Em Dia Eleições 2022
Tudo Em Dia Eleições 2022

O Exmo. Sr. Dr. Carlos Eduardo da Silva, Juiz da 302ª Zona Eleitoral, Capinópolis/MG , por força da Lei nº 9.504/97.

Faz saber a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados que, nos termos do art. 120 do Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.737/65), foram nomeados mesários abaixo relacionados, com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2022 – primeiro turno e segundo turno, se houver.

Local de Votação: 1058 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAPINOPOLIS

Seção: 18
 RENATO LUCIANO RANGEL DE MORAIS		  PRESIDENTE DE MRV
DIVINO NUNES DA CRUZ DOS REIS1º MESÁRIO – MRV
MARCELO RESENDE2º MESÁRIO – MRV
MARIA TAIS SILVA SANTOS1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1139 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS

Seção: 33
MIRDALVA QUEIROZ SANTOS		    PRESIDENTE DE MRV
MARTA REGINA FONTOURA PARREIRA1º MESÁRIO – MRV
CRISTIANE DE FATIMA LINO2º MESÁRIO – MRV
JAINE FELIX PARREIRA1º SECRETÁRIO – MRV
  Seção: 72
 ELIANA APARECIDA DE SOUZA		    PRESIDENTE DE MRV
ANA CAROLINE MOREIRA DE MEDEIROS1º MESÁRIO – MRV
HEITOR MENDES DINIZ2º MESÁRIO – MRV
MICHELE APARECIDA FELIX LIMA1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1031 – CAPINÓPOLIS CLUBE

Seção: 15
 ANA LUIZA DE BORBA PETRAGLIA		    PRESIDENTE DE MRV
MARCIO GABRIEL DA SILVEIRA1º MESÁRIO – MRV
MARLENE ALVES SOBRINHA2º MESÁRIO – MRV
EVA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 28
ELCIO DA CUNHA SANTANA		    PRESIDENTE DE MRV
HURBIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA1º MESÁRIO – MRV
EMILIA MARQUES DE OLIVEIRA2º MESÁRIO – MRV
JULIANA GONCALVES1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 34
 GEFERSON DA SILVA MOURA		    PRESIDENTE DE MRV
LUANA PAULA DO AMARAL ARAUJO1º MESÁRIO – MRV
CAMILLY DE JESUS ALVES2º MESÁRIO – MRV
EDILSON ALVES DA SILVA1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1082 – COLÉGIO ESTADUAL DE CAPINOPOLIS

Seção: 22
TELMA APARECIDA PEIXOTO		    PRESIDENTE DE MRV
DANIELA MARTINS PEREIRA1º MESÁRIO – MRV
VERA LUCIA MARTINS2º MESÁRIO – MRV
LINDA INES MAXIMIANO DE FRANCA1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 23
MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA		    PRESIDENTE DE MRV
NUBIA CONSUELO MENDES1º MESÁRIO – MRV
LAIS SOUZA CORREIA2º MESÁRIO – MRV
NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 24
 MARILIA VIEIRA IKEDA		    PRESIDENTE DE MRV
ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA1º MESÁRIO – MRV
DANILO DA SILVA LIMA2º MESÁRIO – MRV
FRANCISCA DALVA GUEDES GAMA1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 31
MARCOS ANTÔNIO FRANCO PETRAGLIA FILHO		    PRESIDENTE DE MRV
LIGIA MARIA DE OLIVEIRA1º MESÁRIO – MRV
DIEGO OLIVEIRA SILVA2º MESÁRIO – MRV
ROSANE CAMPOS SILVA1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 32
JULIANA FRANCISCA SILVA		    PRESIDENTE DE MRV
AMANDA LAIS PEIXOTO MALAQUIAS1º MESÁRIO – MRV
DEIDI DE SOUSA SANTOS2º MESÁRIO – MRV
SIMONE SERAFIM DE OLIVEIRA SOUZA1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 35
CRISTIANE ALVES VINHAIS		    PRESIDENTE DE MRV
MONALISA FIGUEIRA CARVALHO1º MESÁRIO – MRV
MARIELI LIMA DE JESUS2º MESÁRIO – MRV
CAROLINE MARTINS FERREIRA1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 40
FERNANDA DA SILVA MARTINS		    PRESIDENTE DE MRV
ERIC VINICIUS FONTOURA BARBOSA1º MESÁRIO – MRV
PALOMA BORGES DE OLIVEIRA2º MESÁRIO – MRV
ANGELICA ALVES VILARINHO1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 41
 FLÁVIA DE ALMEIDA SILVEIRA		    PRESIDENTE DE MRV
RICARDO VICTOR VILARINHO DE ALVARENGA1º MESÁRIO – MRV
MICHELE QUEIROZ DE FREITAS2º MESÁRIO – MRV
ANA PAULA BORGES ALVES1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1112 – ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE

Seção: 13
 EVA DE FATIMA FELIX		    PRESIDENTE DE MRV
WALLISSON AURELIO RODRIGUES DUARTE1º MESÁRIO – MRV
LUCAS DINIZ TEIXEIRA2º MESÁRIO – MRV
JEAN MARCEL DA SILVA1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 14
ISABELA PEREIRA DE AZEVEDO		    PRESIDENTE DE MRV
DAIENE MARTINS FRANCO PETRAGLIA1º MESÁRIO – MRV
MAIZA GRAZIELE CAETANO2º MESÁRIO – MRV
MARLENE APARECIDA MIGUEL1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 19
 VERA LUCIA DE MACEDO CUSTODIO		    PRESIDENTE DE MRV
PEDRO FILIPE MACEDO MENDES1º MESÁRIO – MRV
ELCIO OLIVEIRA DE ARAUJO2º MESÁRIO – MRV
LIVIA ALVES SILVA1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 29
SANGISNEIA DA SILVEIRA		    PRESIDENTE DE MRV
LARA VAZ DA SILVA SILVEIRA1º MESÁRIO – MRV
DORINEIDE DE MACEDO GOMES2º MESÁRIO – MRV
LUCIANA ROSA DOS SANTOS1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 30
 EUNICE MENDES DE OLIVEIRA		    PRESIDENTE DE MRV
TAIS ALVES DE SOUZA1º MESÁRIO – MRV
ALEX SANDRO FERNANDES GALVAO2º MESÁRIO – MRV
JOYCE KELLY DA COSTA SOUSA1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1090 – ESCOLA MUNICIPAL HIGINO GUERRA

Seção: 25
QUELI ANDRIA ALVES		    PRESIDENTE DE MRV
MARILANE VILELA FERNANDES BRAGA1º MESÁRIO – MRV
ILMA TEREZINHA NUNES SILVA2º MESÁRIO – MRV
JANAINE DA SILVA LUIZ1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 26
PAULA DE PAULA AMARAL		    PRESIDENTE DE MRV
LARA MILENA SANTOS VAZ1º MESÁRIO – MRV
VINICIUS ALVES2º MESÁRIO – MRV
JANAINA GOMES RODRIGUES LEAL1º SECRETÁRIO – MRV
                      Seção: 27
GABRIELA GONCALVES MACHADO		                                             
PRESIDENTE DE MRV
CRISTIANE MARTINS FERNANDES DOS SANTOS1º MESÁRIO – MRV
CRISTIANE MARTINS FRANCA2º MESÁRIO – MRV
LUCENI DE SOUZA1º SECRETÁRIO – MRV 
Seção: 65
 LAIARA CRISTINA DOS SANTOS		    PRESIDENTE DE MRV
MARIA BETANIA DE SOUZA SILVA1º MESÁRIO – MRV
MARIANE RIBEIRO DE ALMEIDA2º MESÁRIO – MRV
RENATA APARECIDA DE PAULA1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 69
 MARCELA GUILHERME MOURA		    PRESIDENTE DE MRV
TALISSON HENRIQUE BARRETO COSTA1º MESÁRIO – MRV
AMANDA LOPES DA COSTA2º MESÁRIO – MRV
CARINA PATRICIA OLIVEIRA GOMES1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 127
JOSELIA FRANCISCA DA SILVA		    PRESIDENTE DE MRV
LEILA SALVINO ALVES1º MESÁRIO – MRV
PALOMA LUIZA DIAS SILVA2º MESÁRIO – MRV
HEVELLYN VITORIA DE ABREU FRANÇA1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1171 – ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Seção: 11
 VANESSA GUIMARAES SILVA		  PRESIDENTE DE MRV
SONIA MARIA TEIXEIRA SILVA1º MESÁRIO – MRV
ANA CLÁUDIA DOMINGOS2º MESÁRIO – MRV
ANA CLARA MARTINS MELO1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 38
ADILIO DE OLIVEIRA SANTOS		    PRESIDENTE DE MRV
LUCELIA RODRIGUES DA SILVA FERNANDES1º MESÁRIO – MRV
ISABELA FERREIRA BARCAROLO2º MESÁRIO – MRV
GRACIELE FERREIRA DE LIMA CUNHA1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 39
 DAIANE PAULA FERREIRA		    PRESIDENTE DE MRV
EDCARLOS FRESSATTI1º MESÁRIO – MRV
REJANE BATISTA DA SILVA ARVELINO2º MESÁRIO – MRV
ERIDAN DE MACEDO GOMES1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 47
DANIELA CARVALHO SILVESTRE		    PRESIDENTE DE MRV
LUCIANA GONCALVES DE LIMA1º MESÁRIO – MRV
ELISANGELA DE SOUZA SOUTO2º MESÁRIO – MRV
LUSINETE MARIA DA CONCEICAO1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1198 – GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR JUSCELINO

Seçao: 42 SANDRA GERVASIO DE OLIVEIRA    PRESIDENTE DE MRV
GREICY KELLY CAETANO ROCHA1º MESÁRIO – MRV
SONIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA2º MESÁRIO – MRV
RUBIANIA GUIMARAES DE SOUZA1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 43
INGRID DE ALMEIDA ANDRADE		    PRESIDENTE DE MRV
FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS1º MESÁRIO – MRV
DIONES GONÇALVES DE OLIVEIRA2º MESÁRIO – MRV
FABIANA OLIVEIRA DIAS1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 44
SIRLENE MATEUS DA SILVA		    PRESIDENTE DE MRV
LEIDIMAR APARECIDA DOS REIS1º MESÁRIO – MRV
DIEGO DE LIMA MOREIRA2º MESÁRIO – MRV
DIANE ARAUJO DUARTE DA CONCEICAO1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 50
CLAUDIANA APARECIDA DE ABREU DINIZ		    PRESIDENTE DE MRV
SABRINA DIAS PEREIRA1º MESÁRIO – MRV
EULO CARLOS DA SILVEIRA FILHO2º MESÁRIO – MRV
MARCIA LIMA JORGE1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 51
MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS		    PRESIDENTE DE MRV
DIEGO FERNANDO GOUVEIA ARAUJO1º MESÁRIO – MRV
NATALIA CAROLINE DA SILVA2º MESÁRIO – MRV
NILDA CRISTINA DA COSTA SANTOS1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 52
ROSENVALDO PEDRO DA SILVA		    PRESIDENTE DE MRV
LUIZ FERNANDO DUARTE1º MESÁRIO – MRV
MARIANE CRISTINA FELIX2º MESÁRIO – MRV
ROSINEIDE MAXIMIANO FRANÇA1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1163 – SALÃO DE EVENTOS EDUCACIONAL JOÃO FELIPPE

Seção: 45
LORENA ALVES PIMENTA		  PRESIDENTE DE MRV
LETICIA DA FONSECA NOVAES1º MESÁRIO – MRV
SERGIO FRANCISCO DA SILVA2º MESÁRIO – MRV
ELIAMAR ALVES DA SILVA SANTOS1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 46
MARIA ZELIA BATISTA		    PRESIDENTE DE MRV
RIZIA HELENA APARECIDA ALVES MARTINS1º MESÁRIO – MRV
LORENA CRISTINA ALVES2º MESÁRIO – MRV
TALIENE BATISTA ALVES1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 63
DAIANA PAULA SALVINO		  PRESIDENTE DE MRV
RITA DE CASSIA LEITE1º MESÁRIO – MRV
MARA MICHELE COELHO2º MESÁRIO – MRV
CASSIA APARECIDA FELIPE1º SECRETÁRIO – MRV
Seção: 67
EDUARDO GONCALVES JOVENTINO		    PRESIDENTE DE MRV
VINICIUS MONTEIRO RODRIGUES1º MESÁRIO – MRV
JOAO PAULO FERREIRA MARTINS DA SILVA2º MESÁRIO – MRV
ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS1º SECRETÁRIO – MRV

Por motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – da livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.

Por outro lado, o mesário que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral.

E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 302ª Zona Eleitoral CAPINÓPOLIS/MG, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em Cartório, contendo as nomeações feitas, ficando intimados os mesários, para comporem as Mesas no dia e lugares designados, às 6 (seis) horas.

O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 302ª Zona Eleitoral/MG.

Eu CARLOS EDUARDO DA SILVA Juiz(Juíza) da 302ª Zona Eleitoral, assino.

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