Eleições 2022: mesários convocados em Capinópolis

O Exmo. Sr. Dr. Carlos Eduardo da Silva, Juiz da 302ª Zona Eleitoral, Capinópolis/MG , por força da Lei nº 9.504/97.

Faz saber a todos os que virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, aos Srs. Eleitores, Candidatos, Fiscais e Delegados de Partidos Políticos, e aos demais interessados que, nos termos do art. 120 do Código Eleitoral (Lei Federal nº 4.737/65), foram nomeados mesários abaixo relacionados, com os respectivos números dos títulos e funções que desempenharão no pleito: ELEIÇÕES GERAIS 2022 – primeiro turno e segundo turno, se houver.

Local de Votação: 1058 – BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CAPINOPOLIS

Seção: 18

RENATO LUCIANO RANGEL DE MORAIS PRESIDENTE DE MRV DIVINO NUNES DA CRUZ DOS REIS 1º MESÁRIO – MRV MARCELO RESENDE 2º MESÁRIO – MRV MARIA TAIS SILVA SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1139 – CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS

Seção: 33

MIRDALVA QUEIROZ SANTOS PRESIDENTE DE MRV MARTA REGINA FONTOURA PARREIRA 1º MESÁRIO – MRV CRISTIANE DE FATIMA LINO 2º MESÁRIO – MRV JAINE FELIX PARREIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 72

ELIANA APARECIDA DE SOUZA PRESIDENTE DE MRV ANA CAROLINE MOREIRA DE MEDEIROS 1º MESÁRIO – MRV HEITOR MENDES DINIZ 2º MESÁRIO – MRV MICHELE APARECIDA FELIX LIMA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1031 – CAPINÓPOLIS CLUBE

Seção: 15

ANA LUIZA DE BORBA PETRAGLIA PRESIDENTE DE MRV MARCIO GABRIEL DA SILVEIRA 1º MESÁRIO – MRV MARLENE ALVES SOBRINHA 2º MESÁRIO – MRV EVA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 28

ELCIO DA CUNHA SANTANA PRESIDENTE DE MRV HURBIO RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA 1º MESÁRIO – MRV EMILIA MARQUES DE OLIVEIRA 2º MESÁRIO – MRV JULIANA GONCALVES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 34

GEFERSON DA SILVA MOURA PRESIDENTE DE MRV LUANA PAULA DO AMARAL ARAUJO 1º MESÁRIO – MRV CAMILLY DE JESUS ALVES 2º MESÁRIO – MRV EDILSON ALVES DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1082 – COLÉGIO ESTADUAL DE CAPINOPOLIS

Seção: 22

TELMA APARECIDA PEIXOTO PRESIDENTE DE MRV DANIELA MARTINS PEREIRA 1º MESÁRIO – MRV VERA LUCIA MARTINS 2º MESÁRIO – MRV LINDA INES MAXIMIANO DE FRANCA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 23

MARIA DA CONCEICAO TEIXEIRA PRESIDENTE DE MRV NUBIA CONSUELO MENDES 1º MESÁRIO – MRV LAIS SOUZA CORREIA 2º MESÁRIO – MRV NATALIA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 24

MARILIA VIEIRA IKEDA PRESIDENTE DE MRV ROGERIO DA SILVA OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV DANILO DA SILVA LIMA 2º MESÁRIO – MRV FRANCISCA DALVA GUEDES GAMA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 31

MARCOS ANTÔNIO FRANCO PETRAGLIA FILHO PRESIDENTE DE MRV LIGIA MARIA DE OLIVEIRA 1º MESÁRIO – MRV DIEGO OLIVEIRA SILVA 2º MESÁRIO – MRV ROSANE CAMPOS SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 32

JULIANA FRANCISCA SILVA PRESIDENTE DE MRV AMANDA LAIS PEIXOTO MALAQUIAS 1º MESÁRIO – MRV DEIDI DE SOUSA SANTOS 2º MESÁRIO – MRV SIMONE SERAFIM DE OLIVEIRA SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 35

CRISTIANE ALVES VINHAIS PRESIDENTE DE MRV MONALISA FIGUEIRA CARVALHO 1º MESÁRIO – MRV MARIELI LIMA DE JESUS 2º MESÁRIO – MRV CAROLINE MARTINS FERREIRA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 40

FERNANDA DA SILVA MARTINS PRESIDENTE DE MRV ERIC VINICIUS FONTOURA BARBOSA 1º MESÁRIO – MRV PALOMA BORGES DE OLIVEIRA 2º MESÁRIO – MRV ANGELICA ALVES VILARINHO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 41

FLÁVIA DE ALMEIDA SILVEIRA PRESIDENTE DE MRV RICARDO VICTOR VILARINHO DE ALVARENGA 1º MESÁRIO – MRV MICHELE QUEIROZ DE FREITAS 2º MESÁRIO – MRV ANA PAULA BORGES ALVES 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1112 – ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE

Seção: 13

EVA DE FATIMA FELIX PRESIDENTE DE MRV WALLISSON AURELIO RODRIGUES DUARTE 1º MESÁRIO – MRV LUCAS DINIZ TEIXEIRA 2º MESÁRIO – MRV JEAN MARCEL DA SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 14

ISABELA PEREIRA DE AZEVEDO PRESIDENTE DE MRV DAIENE MARTINS FRANCO PETRAGLIA 1º MESÁRIO – MRV MAIZA GRAZIELE CAETANO 2º MESÁRIO – MRV MARLENE APARECIDA MIGUEL 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 19

VERA LUCIA DE MACEDO CUSTODIO PRESIDENTE DE MRV PEDRO FILIPE MACEDO MENDES 1º MESÁRIO – MRV ELCIO OLIVEIRA DE ARAUJO 2º MESÁRIO – MRV LIVIA ALVES SILVA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 29

SANGISNEIA DA SILVEIRA PRESIDENTE DE MRV LARA VAZ DA SILVA SILVEIRA 1º MESÁRIO – MRV DORINEIDE DE MACEDO GOMES 2º MESÁRIO – MRV LUCIANA ROSA DOS SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 30

EUNICE MENDES DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV TAIS ALVES DE SOUZA 1º MESÁRIO – MRV ALEX SANDRO FERNANDES GALVAO 2º MESÁRIO – MRV JOYCE KELLY DA COSTA SOUSA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1090 – ESCOLA MUNICIPAL HIGINO GUERRA

Seção: 25

QUELI ANDRIA ALVES PRESIDENTE DE MRV MARILANE VILELA FERNANDES BRAGA 1º MESÁRIO – MRV ILMA TEREZINHA NUNES SILVA 2º MESÁRIO – MRV JANAINE DA SILVA LUIZ 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 26

PAULA DE PAULA AMARAL PRESIDENTE DE MRV LARA MILENA SANTOS VAZ 1º MESÁRIO – MRV VINICIUS ALVES 2º MESÁRIO – MRV JANAINA GOMES RODRIGUES LEAL 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 27

GABRIELA GONCALVES MACHADO

PRESIDENTE DE MRV CRISTIANE MARTINS FERNANDES DOS SANTOS 1º MESÁRIO – MRV CRISTIANE MARTINS FRANCA 2º MESÁRIO – MRV LUCENI DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 65

LAIARA CRISTINA DOS SANTOS PRESIDENTE DE MRV MARIA BETANIA DE SOUZA SILVA 1º MESÁRIO – MRV MARIANE RIBEIRO DE ALMEIDA 2º MESÁRIO – MRV RENATA APARECIDA DE PAULA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 69

MARCELA GUILHERME MOURA PRESIDENTE DE MRV TALISSON HENRIQUE BARRETO COSTA 1º MESÁRIO – MRV AMANDA LOPES DA COSTA 2º MESÁRIO – MRV CARINA PATRICIA OLIVEIRA GOMES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 127

JOSELIA FRANCISCA DA SILVA PRESIDENTE DE MRV LEILA SALVINO ALVES 1º MESÁRIO – MRV PALOMA LUIZA DIAS SILVA 2º MESÁRIO – MRV HEVELLYN VITORIA DE ABREU FRANÇA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1171 – ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Seção: 11

VANESSA GUIMARAES SILVA PRESIDENTE DE MRV SONIA MARIA TEIXEIRA SILVA 1º MESÁRIO – MRV ANA CLÁUDIA DOMINGOS 2º MESÁRIO – MRV ANA CLARA MARTINS MELO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 38

ADILIO DE OLIVEIRA SANTOS PRESIDENTE DE MRV LUCELIA RODRIGUES DA SILVA FERNANDES 1º MESÁRIO – MRV ISABELA FERREIRA BARCAROLO 2º MESÁRIO – MRV GRACIELE FERREIRA DE LIMA CUNHA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 39

DAIANE PAULA FERREIRA PRESIDENTE DE MRV EDCARLOS FRESSATTI 1º MESÁRIO – MRV REJANE BATISTA DA SILVA ARVELINO 2º MESÁRIO – MRV ERIDAN DE MACEDO GOMES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 47

DANIELA CARVALHO SILVESTRE PRESIDENTE DE MRV LUCIANA GONCALVES DE LIMA 1º MESÁRIO – MRV ELISANGELA DE SOUZA SOUTO 2º MESÁRIO – MRV LUSINETE MARIA DA CONCEICAO 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1198 – GRUPO ESCOLAR GOVERNADOR JUSCELINO

Seçao: 42 SANDRA GERVASIO DE OLIVEIRA PRESIDENTE DE MRV GREICY KELLY CAETANO ROCHA 1º MESÁRIO – MRV SONIA APARECIDA DA SILVA VIEIRA 2º MESÁRIO – MRV RUBIANIA GUIMARAES DE SOUZA 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 43

INGRID DE ALMEIDA ANDRADE PRESIDENTE DE MRV FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS 1º MESÁRIO – MRV DIONES GONÇALVES DE OLIVEIRA 2º MESÁRIO – MRV FABIANA OLIVEIRA DIAS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 44

SIRLENE MATEUS DA SILVA PRESIDENTE DE MRV LEIDIMAR APARECIDA DOS REIS 1º MESÁRIO – MRV DIEGO DE LIMA MOREIRA 2º MESÁRIO – MRV DIANE ARAUJO DUARTE DA CONCEICAO 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 50

CLAUDIANA APARECIDA DE ABREU DINIZ PRESIDENTE DE MRV SABRINA DIAS PEREIRA 1º MESÁRIO – MRV EULO CARLOS DA SILVEIRA FILHO 2º MESÁRIO – MRV MARCIA LIMA JORGE 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 51

MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS PRESIDENTE DE MRV DIEGO FERNANDO GOUVEIA ARAUJO 1º MESÁRIO – MRV NATALIA CAROLINE DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV NILDA CRISTINA DA COSTA SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 52

ROSENVALDO PEDRO DA SILVA PRESIDENTE DE MRV LUIZ FERNANDO DUARTE 1º MESÁRIO – MRV MARIANE CRISTINA FELIX 2º MESÁRIO – MRV ROSINEIDE MAXIMIANO FRANÇA 1º SECRETÁRIO – MRV

Local de Votação: 1163 – SALÃO DE EVENTOS EDUCACIONAL JOÃO FELIPPE

Seção: 45

LORENA ALVES PIMENTA PRESIDENTE DE MRV LETICIA DA FONSECA NOVAES 1º MESÁRIO – MRV SERGIO FRANCISCO DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV ELIAMAR ALVES DA SILVA SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 46

MARIA ZELIA BATISTA PRESIDENTE DE MRV RIZIA HELENA APARECIDA ALVES MARTINS 1º MESÁRIO – MRV LORENA CRISTINA ALVES 2º MESÁRIO – MRV TALIENE BATISTA ALVES 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 63

DAIANA PAULA SALVINO PRESIDENTE DE MRV RITA DE CASSIA LEITE 1º MESÁRIO – MRV MARA MICHELE COELHO 2º MESÁRIO – MRV CASSIA APARECIDA FELIPE 1º SECRETÁRIO – MRV

Seção: 67

EDUARDO GONCALVES JOVENTINO PRESIDENTE DE MRV VINICIUS MONTEIRO RODRIGUES 1º MESÁRIO – MRV JOAO PAULO FERREIRA MARTINS DA SILVA 2º MESÁRIO – MRV ADRIELE FERREIRA DOS SANTOS 1º SECRETÁRIO – MRV

Por motivos justos para recusa que tiverem os nomeados – da livre apreciação do Juiz – somente poderão ser alegados até 5 (cinco) dias contados da nomeação, salvo se sobrevindos depois desse prazo.

Por outro lado, o mesário que não comparecer ao local, em dia e hora determinados para a realização do pleito, sem justa causa apresentada até 30 (trinta) dias após, incorrerá nas sanções previstas na legislação eleitoral.

E, para amplo conhecimento de todos os interessados, especialmente aos eleitores pertencentes à 302ª Zona Eleitoral CAPINÓPOLIS/MG, foi publicado o presente edital no jornal oficial, onde houver, e, não havendo, em Cartório, contendo as nomeações feitas, ficando intimados os mesários, para comporem as Mesas no dia e lugares designados, às 6 (seis) horas.

O referido é verdade. Lavrado no Cartório da 302ª Zona Eleitoral/MG.

Eu CARLOS EDUARDO DA SILVA Juiz(Juíza) da 302ª Zona Eleitoral, assino.

Leia também: