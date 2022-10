Eleito deputado federal, Nikolas Ferreira ultrapassa 1 milhão de votos e atinge marca histórica

Nikolas Ferreira | CMBH

A quebra do recorde de votação para deputado federal em Minas Gerais foi atingida por Nikolas Ferreira (PL), 26 anos, que ultrapassou 1 milhão de votos nas eleições deste ano.

É nas redes sociais que o deputado eleito encontra grande parte de seu público. No Twitter, tem mais de 1 milhão de seguidores; no Instagram, são 878 mil. Nikolas ganhou cartaz durante a pandemia de COVID-19, quando passou a fazer vídeos criticando as medidas de isolamento impostas por governos locais para evitar o espalhamento do vírus.