Em nota, Academia Brasileira de Letras reafirma compromisso com democracia e repudia ‘intimidações’ aos Poderes

Diretoria da Academia Brasileira de Letras empossada em março deste ano — Foto: Reprodução/GloboNews

A Academia Brasileira de Letras (ABL) divulgou nesta terça-feira (11) uma nota em que reafirma compromisso com a democracia e repudia tentativas de enfraquecimento do estado democrático por meio de “intimidações” aos Poderes constituídos (leia a íntegra ao final desta reportagem).

A entidade também defende a ciência, a preservação ambiental e manifesta “profundo respeito” a todas as regiões do país. O manifesto é intitulado “ABL em defesa da democracia” .

“Com a aproximação do pleito de 30 de outubro, a Academia Brasileira de Letras reafirma seu compromisso em defesa da manutenção da democracia e seu repúdio a tentativas de enfraquecê-la por meio de intimidações aos poderes constituídos”, diz trecho da nota.

Mais à frente no texto, a ABL endossa a pluralidade cultural que “caracteriza” o povo brasileiro.

Nos últimos dias, o presidente e candidato do PL à reeleição, Jair Bolsonaro, tem defendido publicamente alterar a composição do Supremo Tribunal Federal (STF), que passaria de 11 para 16 integrantes. Ele tem dito também que pode rever a posição caso o Supremo baixe “um pouco a temperatura”.

Após declarações de Bolsonaro, a Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) divulgou nota em que classifica como “inconstitucionais” e “agressão à democracia” propostas que tenham o objetivo de alterar a composição da Suprema Corte. As ideias, que também são defendidas por aliados de Jair Bolsonaro, são vistas como “ameaças” pela AMB.

Leia abaixo a íntegra da nota da Academia Brasileira de Letras divulgada nesta terça-feira:

ABL em defesa da democracia

Com a aproximação do pleito de 30 de outubro, a Academia Brasileira de Letras reafirma seu compromisso em defesa da manutenção da democracia e seu repúdio a tentativas de enfraquecê-la por meio de intimidações aos poderes constituídos. Opomo-nos a práticas ofensivas à liberdade de expressão, à diversidade étnica e de gênero. Manifestamos nosso irrestrito apoio à ciência, à preservação ambiental e nosso profundo respeito ao povo de todas as regiões do pais, no endosso da livre e viva pluralidade cultural que nos caracteriza.