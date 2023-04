Em poucas horas, mais de 4 mil se candidatam para 60 vagas do Metrô BH

Após a divulgação de vagas no Metrô BH, até esta terça-feira (4/4), mais de 4 mil pessoas se inscreveram para as posições de Líder de Estação e Operador de Trens. Serão 60 vagas no total e a empresa afirma que a contratação será imediata após o fim do processo de seleção.





Segundo o Metrô BH, as vagas estão sendo oferecidas para que seja mantida a qualidade do serviço de mobilidade urbana sobre trilhos, por isso, serão contratados colaboradores com qualificações específicas às funções de Operador de Trens e Líder de Estação, completando o quadro operacional. Por enquanto, nenhuma outra oportunidade será ofertada.





De acordo com o edital do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), os funcionários concursados terão 12 meses de estabilidade provisória.





Para saber dos requisitos e realizar a inscrição, clique aqui.