Em treino fechado, Brasil mantém mistério antes de pegar Suíça

O técnico Tite fechou à imprensa o treinamento da seleção brasileira neste sábado (26), no Estádio Grand Hamad, em Doha. Foi a segunda atividade de preparação para o jogo diante da Suíça, na segunda-feira (28), às 13h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo do Catar.

Dos 26 jogadores convocados por Tite, 23 foram a campo. Além do lateral Danilo e de Neymar, ambos com lesões no tornozelo e que são desfalques certos na próxima rodada, outra ausência foi a do também atacante Antony. Segundo a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogador do Manchester United (Inglaterra) apresentou “mal estar”. Ele já havia ficado fora do treinamento de sexta-feira (25), quando somente os atletas que não atuaram como titulares na estreia participaram da movimentação no gramado.

No treino deste sábado, Tite começou a trabalhar com a equipe que será titular diante dos suíços. Sem Danilo, Daniel Alves é o favorito para sair jogando, com o zagueiro Éder Militão (que pode ser improvisado no setor) correndo por fora. Para o lugar de Neymar, o técnico tem como opções os volantes Fred e Bruno Guimarães, o meia Everton Ribeiro e o atacante Rodrygo.

O Brasil lidera o Grupo G com os mesmos três pontos da Suíça, mas com saldo positivo de dois gols, devido à vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia na última quinta-feira (24), com dois gols de Richarlison. No mesmo dia, os suíços bateram Camarões por 1 a 0. O também atacante Breel Embolo (camaronês de nascimento e se naturalizou em 2014) marcou para a equipe europeia. Quem ganhar, assegura a classificação às oitavas de final por antecedência.