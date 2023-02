Em uma hora, Itajubá tem 60 mm de chuva e 18 pessoas ficam desalojadas

A chuva vem castigando o Sul de Minas. Na tarde dessa segunda-feira (27/2), Itajubá registrou, em apenas uma hora, 60 mm de chuva. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atendimento de pessoas ilhadas, quedas de árvores e em vistorias de edificações em vários pontos do município.

De acordo com os militares, ao todo, foram 12 chamados para resgate de pessoas ilhadas, um chamado de queda de muro no cemitério do bairro Cruzeiro, um chamado de queda de árvore em via pública, um chamado de vistoria em deslizamento de terra e dois chamados no município de Pedralva, para risco de eletrocussão e residência em inundação.

De acordo com o boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, devido às chuvas intensas de ontem, ocorreram alagamentos e enxurradas em diversas localidades da cidade, vindo a atingir vias públicas e imóveis particulares.

Houve quedas de pontes na zona rural, quedas de árvores, danos em vias de acesso e deslizamento de barreiras.

Ao todo, 18 pessoas estão desalojadas e foram encaminhadas para casa de familiares.

Ainda na noite de ontem, a Prefeitura de Itajubá enviou equipes nos bairros mais atingidos para a limpeza das ruas e nos reparos dos danos causados pelo grande volume de água.

A Defesa Civil e a prefeitura de Itajubá, continuam para o restabelecimento da normalidade. Os serviços essenciais não foram afetados.

Chuva em Minas

Até o momento, 276 cidade mineiras decretaram situação de emergência devido às chuvas em todo o estado. 2.223 pessoas estão desabrigadas e 12.612 estão desalojados. 22 pessoas perderam a vida em Minas desde o início do período chuvoso.