Empregados da Saritur realizam terceira paralisação em menos de dois meses

Funcionários da Saritur, empresa de ônibus, começaram na manhã desta terça-feira (25/4), uma paralisação das linhas de transporte coletivo da empresa, localizada no bairro Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte

greve pegou passageiros de surpresa, que acordaram de manhã para ir trabalhar e não encontraram ônibus nas ruas. Moradores das cidades de Contagem, Ibirité e BH, atendidos pelas linhas do transporte público, foram afetados.

Esta é a terceira greve na empresa em menos de dois meses. Oito dias atrás, houve uma paralisação parcial na garagem no bairro Florença, em Ribeirão das Neves. E no início de março, houve uma paralisação na garagem de Contagem, mesmo local da greve de hoje.

Reivindicação

As três paralisações têm a mesma reivindicação. Os trabalhadores protestam contra atraso no pagamento de salários e de benefícios, como férias e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que segundo eles estão atrasados desde de 2014.

Além disso, os funcionários pedem melhores condições de trabalho.

Sintram-BH

Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Sintram-BH) repudia o protesto de hoje. “O SINTRAM lamenta a paralisação de alguns profissionais no início desta manhã em garagem de Contagem e informa que considera o movimento totalmente ilegal, com claros objetivos de alguns integrantes, de ganhar destaque na mídia para favorecimento em uma disputa interna de poder, no sindicato da categoria”.

Em relação aos atrasados, a empresa afirma que os pagamentos estão em dia. “A entidade esclarece que todos os itens dos acordos firmados, em ata de reunião, entre a empresa e o sindicato da categoria estão sendo cumpridos, tanto que este movimento não conta com apoio do sindicato”.

“Em face deste cenário, a empresa já entrou com ação na justiça para reparação de perdas e danos causados com a paralização de hoje, que considera ilegal”, finaliza.

A empresa de ônibus Saritur e a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (Seinfra) foram procuradas pela reportagem, mas até o momento não deram retorno.