Empresária de Uberaba é assassinada pelo ex-namorado

A empresária Andrea Garcia Rodovalho, de 47 anos, que estava desaparecida desde o dia 1º de abril, foi encontrada morta nessa segunda-feira (10/4), na zona rural de Colina, interior de São Paulo. O corpo estava em avançado estado de decomposição.

Segundo o delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Uberaba , Cyro Moreira, o suspeito, de 41 anos, foi preso na noite de domingo (9/4) na rodoviária de São José do Rio Preto (SP), pela PC da cidade. Ele confessou o crime, mas não falou sobre a motivação.

“O suspeito contou para a própria família que teria matado a vítima e que estava com os documentos e cartões dela. Durante a fuga, ele também entrou em contato com a família de Andrea tentando se justificar”, contou.

Ainda conforme o delegado, os áudios enviados contêm detalhes de como foi o crime.

O veículo da vítima foi encontrado abandonado em São José do Rio Preto pela PM da cidade, na última sexta-feira (7/4), quando a perícia constatou vestígios de sangue humano no porta-malas do carro.