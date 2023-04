Empresária furta celular de R$ 11 mil durante negociação em Minas Gerais

Uma empresária de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, foi presa nesta segunda-feira (3/4) pelo furto de um aparelho smartphone mediante fraude. A mulher, de 28 anos, acumula seis denúncias por furto e ameaça.

Conforme a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o aparelho é avaliado em R$ 11 mil e foi recuperado após denúncia da vítima nas redes sociais.

Como ela agia

Segundo os investigadores, um homem de 45 anos anunciou o smartphone em uma rede social. A suspeita manifestou interesse e foi até a casa da vítima acompanhada de um indivíduo. Os dois estavam em uma motocicleta.

“Depois de conversar com o anunciante no local e, com o produto em mãos, a mulher pediu um copo d’água e fugiu quando o homem entrou em casa”, explica a PCMG.

Após o furto, o dono do smartphone procurou pela mulher e conseguiu identificar uma loja de empréstimos em propriedade dela. “A PCMG tomou conhecimento do caso por meio das divulgações em redes sociais e passou a investigar”, contou a PCMG.

O efetivo policial encontrou a mulher no estabelecimento indicado pela vítima. Ela foi presa em flagrante pelo crime. O caso continua sob investigação da Polícia Civil.