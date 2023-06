Empresário mineiro está desaparecido no Rio Grande do Sul

FOTO1]O empresário mineiro Samuel Eberth de Melo, de 41 anos, está desaparecido há três dias no Rio Grande do Sul, no município de Novo Hamburgo. Ele é revendedor de carros e estava em viagem de trabalho.

A foto de Samuel foi divulgada no site da Polícia Civil do estado como desaparecido desde a última sexta-feira (2/6). Segundo uma publicação do município, o Jornal HN, os familiares afirmaram que Samuel foi visto pela última vez por volta das 13h30 da sexta-feira no Instagram, na carona de um veículo. Desde então, não foi mais possível fazer contato com ele.

LEIA MAIS: IML de BH suspende exames de necrópsia por uma semana

A Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Novo Hamburgo apura o caso. A Polícia não deu mais detalhes sobre as investigações que seguem em curso