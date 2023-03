Empresas são investigadas por fraudar licitações na Grande BH

Empresas do ramo alimentício foram alvo de uma operação conjunta da Polícia Civil, Ministério Público, Secretaria de Estado da Fazenda e Polícia Penal contra crimes relacionados a fraudes na administração pública. A ação aconteceu nesta terça-feira (7/3), quando foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em empresas de Belo Horizonte , Sabará e Nova Lima.

As investigações apontaram que, após uma empresa ser citada por envolvimento com cartel, e não poder participar de licitações, seus sócios e representantes passaram a usar outras empresas “de modo a burlar as restrições impostas pelo Estado”.

Conforme a Polícia Civil, o grupo controlava, pelo menos, três empresas, que seriam tratadas como concorrentes. O que, no ponto de vista dos órgãos de segurança, frustrava o caráter competitivo das licitações

“A operação Baião de Dois visa complementar as provas já produzidas, de modo a identificar o eventual envolvimento de outras empresas, empresários e agentes públicos, bem como determinar a extensão e consequências das fraudes, com outros detalhes sobre a forma de agir da associação, a partir da apreensão de documentos, computadores, celulares e dispositivos eletrônicos pessoais dos envolvidos”, informou os investigadores.



Entre os crimes sob investigação, estão associação criminosa, falsidade ideológica, corrupção e lavagem de dinheiro. A operação mobilizou seis promotores de Justiça, 21 policiais civis, 25 policiais penais, sete servidores da Receita Estadual, além dos servidores do MPMG.