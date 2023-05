Encantador de cães ‘rouba a cena’ na Feira Hippie no Dia das Mães

Sabe aquela velha frase de que o cachorro é o melhor amigo do homem? Pois é, ela nunca fez tanto sentido e é tão real na vida do catador de papel Adelmar Correia de Lima, morador do bairro Goiânia, "prá lá do trevo de Sabará", na região Nordeste de Belo Horizonte.

Neste domingo de Dia das Mães, no burburinho e vaivém das pessoas na Feira Hippie, no Centro da capital, Aldemar estava na luta, sem descanso, na companhia inseparável de seus cachorros, os melhores parceiros: "Aqui, comigo, tenho sete, mas são dez. Três estão em casa. Dos dez, criei três e peguei sete na rua porque as pessoas querem o cachorro enquanto está bonitinho; quando ele fica velho, elas abondonam".