Encontrado corpo de homem desaparecido desde terça-feira em BH

O corpo de Henrique Pessoa Lopes de Castro, de 32 anos, que estava desaparecido desde terça-feira (18/4), foi encontrado na noite dessa quinta-feira (20/4).

A última vez que ele foi visto foi quando saiu de casa para buscar a namorada no trabalho, o que é confirmado por imagens da câmera de segurança do prédio onde mora.

Desde então, nem a namorada nem a família tiveram mais notícias sobre Henrique. A morte dele foi confirmada pela família nas redes sociais.

“Infelizmente, com muita dor e pesar, encontramos o corpo do meu irmão! Muito obrigada pela ajuda de cada um de vocês. Deus irá amparar nossos corações! Meu melhor amigo, agora está no céu”, diz a irmã em um post.

A causa da morte não foi informada.