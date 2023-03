Enfermeira erra e aplica laxante na veia de paciente no Hospital Municipal

Uma enfermeira foi afastada do cargo no Hospital Municipal de Paracatu por ter aplicado laxante na veia de um paciente, de 29 anos.

O medicamento não poderia ter sido administrado por via intravenosa, o que poderia ter causado formação de coágulos sanguíneos que dificultariam a circulação do sangue.

De acordo com nota divulgada pela direção do Hospital Municipal, foram tomadas as providências necessárias para garantir o cuidado clínico adequado ao paciente. O texto segue dizendo que os efeitos desse tipo de substância podem variar de acordo com a dosagem e a saúde geral do paciente.

“Por esse motivo, o paciente está recebendo acompanhamento médico para monitorar sua condição e garantir a melhor conduta terapêutica possível”, diz o comunicado.

O tratamento o qual o paciente havia sido submetido não foi divulgado, mas já se sabe que, pelo menos até o momento, ele não apresentou nenhum efeito adverso.