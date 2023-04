Engarrafamento de 6 km: carreta tomba e derrama carga na BR-040

Em tweet, a concessionária Via 040 avisa aos motoristas de Minas Gerais que uma carreta tombou e derramou carga na BR-040, no Km 500, próximo à rua Esmeralda. O acidente já causou uma hora de lentidão e interdição parcial do tráfego.

No seu perfil, a Via 040 mantém atualizações sobre as operações de manutenção da estrada . Segundo informações no momento de redação deste texto, há interdição parcial em ambos os sentidos da via, com 6 Km de lentidão para as duas direções.