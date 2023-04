Engavetamento complica trânsito na BR-381 em Betim

Um engavetamento envolvendo quatro veículos na altura do km 500, da BR-381, em Betim, complica o trânsito na região na noite desta sexta-feira (28/4), em plena véspera do feriadão de 1º de Maio. O congestionamento na via já chega a quase quatro quilômetros.

O acidente ocorreu nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo informações da Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho da rodovia, a faixa esquerda da via foi interditada e não há previsão para liberação.

Três pessoas se feriram no acidente e foram encaminhadas ao hospital, com escoriações leves. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O trânsito na região segue lento, desde o bairro Citrolândia, e o congestionamento chega a quase quatro quilômetros.