Engenheiro que esfaqueou ex ao menos 15 vezes em BH vai a júri popular

Na ocasião, a vítima, que é advogada, deixava o prédio onde mora com os filhos de outro relacionamento – à época com 7 e 10 anos – quando foi esfaqueada pelo menos 15 vezes nas costas, peito, braços e coxas. O homem, conforme apurado pelas autoridades, não aceitava o fim do relacionamento

Ao determinar os moldes do julgamento do engenheiro, a juíza Bárbara Heliodora ainda requer o aumento de pena, caso o conselho de sentença reconheça o agravante de o crime ter sido cometido diante dos filhos.

Por fim, a magistrada determina que o engenheiro “permaneça preso preventivamente na fase de recurso para garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal”.

Antes de ser esfaqueada, no dia anterior a vítima acionou a Polícia Militar depois de ter o apartamento invadido por Bruno, que arrombou a porta do imóvel e ameaçou a mulher de morte.

Conforme detalha a denúncia do Ministério Público, ao tentar cumprir a ameaça, por volta de 8h30, o acusado correu atrás da mulher com uma faca na mão no momento em que ela – na frente do prédio onde morava – se preparava para embarcar em um veículo de aplicativo com os filhos e a babá e, deste modo, fugir das agressões.