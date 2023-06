Entregador de gás morre ao bater no meio-fio de estrada

Um entregador de gás morreu, na manhã deste sábado (3/6), depois de bater sua motocicleta no meio-fio, na altura do quilômetro 265, da rodovia BR-356, próximo a Muriaé.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi ao local para prestar socorro à vítima, mas já o encontrou morto, o piloto da motocicleta teria perdido o controle do triciclo. Ele cruzou a via e se chocou contra o meio fio, sendo projetado contra uma pedra juntamente com o veículo e a carga.

Não houve avarias nos botijões de gás, que foram recolhidos por um caminhão da empresa. O corpo da vítima foi encaminhado para uma funerária.