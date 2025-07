Equipe da CRV Industrial marcou presença no 1º Summit Triângulo, em Ituiutaba

Evento reuniu especialistas e líderes para discutir práticas em gestão de talentos, desenvolvimento humano e liderança | Foto: CRV Industrial

Ituiutaba, Minas Gerais. A equipe da CRV Industrial participou da 1ª edição do Summit Triângulo, evento voltado à gestão de pessoas e liderança, realizado nesta terça-feira, 10 de junho de 2025, no Sest Senat, em Ituiutaba (MG). Com cerca de sete horas de programação intensa, o encontro reuniu especialistas e líderes de diversas áreas para discutir práticas inovadoras em gestão de talentos, desenvolvimento humano e liderança estratégica.

O evento trouxe reflexões atuais sobre os desafios da liderança contemporânea, a importância do capital humano nas organizações e o papel da cultura empresarial no crescimento sustentável. A CRV Industrial esteve representada por um time de líderes comprometidos com o aperfeiçoamento contínuo e a valorização das pessoas.

Segundo Michelle Pereira, coordenadora de Recursos Humanos da CRV Industrial, a participação no evento foi estratégica para o fortalecimento da cultura de liderança da usina sucroenergética:

“Participar do Summit Triângulo foi uma oportunidade valiosa para nos conectarmos com novas ideias, reforçar nossos valores de liderança humanizada e trazer insights práticos que vão contribuir diretamente para o desenvolvimento das nossas equipes. “

A presença da CRV Industrial no evento reafirma o compromisso da empresa com a excelência na gestão de pessoas..