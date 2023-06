Equipe da Santa Casa BH visita a sede dos Diários Associados de Minas

Nesta quarta-feira (31/05), o provedor da Santa Casa BH, Roberto Otto Augusto de Lima, e representantes do maior complexo de saúde de Minas Gerais estiveram na sede dos Diários Associados para um convite especial à diretoria e também aos jornalistas do grupo. A instituição realizará na próxima terça-feira, 6 de junho, no Parque do Palácio, no Palácio das Mangabeiras, um evento que marcará o novo posicionamento, uma nova marca e uma série de iniciativas.

A Santa Casa BH, localizada no coração do bairro Santa Efigênia, há mais de um ano passa por um processo de reposicionamento institucional para mostrar à sociedade o que realmente é: "uma instituição de excelência que acredita que a saúde deve ser de ponta e para todos".

De acordo com o provedor da Santa Casa BH, poucas pessoas conhecem, de fato, a grandiosidade da guardiã da saúde em Minas Gerais, que possui diversas unidades e oferece tratamentos de média e alta complexidade a pacientes de até 90% dos municípios mineiros. São mais de 3,4 milhões de pessoas atendidas por ano.

Na ocasião, estiveram presentes o provedor da Santa Casa BH, a gerente de Comunicação, Marketing e Experiência do Cliente, Raquel Ratton, e os assessores de imprensa, Laio Amaral e Natália Mansur. Eles foram recebidos pelo diretor Comercial dos Diários Associados, Mário Pinto Neves Filho e pela gerente Multimídia, Clarice Campolina.