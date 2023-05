Equipe de Alok ‘repudia’ agressão em evento em Nova Lima e pede apuração

Um homem, de 26 anos, denunciou ter sido agredido e expulso do show do DJ Alok na madrugada do último domingo (28/5), em uma casa de eventos no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte . A equipe de Alok se pronunciou após o caso e repudiou qualquer tipo de agressão, pedindo que as autoridades “todo empenho para a elucidação dos fatos”.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem estava na pista de dança com dois amigos por volta das 4h, quando foi abordado por seis seguranças e levado para uma sala atrás do palco, próximo de uma escadaria de saída do evento.

A vítima informou que, quando entrou na sala, se deparou com outras quatro pessoas, abordadas por outros seguranças, sendo agredidas pela equipe. O homem afirma que foi questionado se conhecia o grupo e que, antes de responder, também foi agredido pela equipe de segurança do evento.

Ele relata que perguntou o que estava acontecendo, mas que os seguranças não deram resposta e o questionaram sobre a presença de drogas . A vítima, então, respondeu que não estava portando e que não fazia uso de drogas. Conforme o boletim de ocorrência, a vítima foi revistada durante as agressões.

O homem ainda teve a pulseira para acesso à casa de shows retirada do pulso e foi expulso a pontapés do local. Em nota, a Polícia Civil informou que apura a motivação e as circunstâncias que envolveram o crime.

Confira a nota do artista na íntegra:

"A ALOK INFINITE EXPERIENCE, através de seus representantes legais, assim que tomou conhecimento dos fatos, buscou junto ao parceiro local e a casa de eventos Star415, que são os responsáveis pela contratação e gestão da segurança e do espaço, TODAS as informações sobre o ocorrido.





A AIE repudia todo tipo de agressão ou práticas criminosas e está empenhada em buscar a verdade para que os responsáveis respondam pelos atos. Solicitamos às autoridades policiais todo o empenho para a elucidação dos fatos e deixamos à disposição do Salatiel, toda nossa estrutura jurídica para acompanhá-lo.





Salientamos que nosso evento é inclusivo e traz valores que não compactuam com nenhum tipo de preconceito e discriminação por gênero, raça, etnia, orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros grupos sociais."