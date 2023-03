Esclarecida morte ocorrida em presídio de Minas

A Polícia Civil de Alfenas, no Sul do estado, esclareceu um homicídio ocorrido no último dia 30 de janeiro, numa unidade do sistema prisional da cidade. O autor, um preso condenado, de 26 anos, foi indiciado.

O assassinato ocorreu durante o banho de sol dos detentos. A vítima foi agredida e morta com um objeto contundente que ocasionou traumatismo cranioencefálico.

Segundo o autor, ele teria matado o outro detendo por vingança. Eles se conheciam de outra cidade e o homem que foi morto teria abusado sexualmente de um parente dele.